CAFONALINO – NIENTE MASCHERE DI CARNEVALE MA GRANDI CERONI ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL NUOVO NOIR DI NIKY MARCELLI, IL DANDY CHE SOGNA DI ESSERE IL NUOVO D’ANNUNZIO (SOGNA TRANQUILLO, NIKY) – SI PRENDE LA SCENA LA FORMOSA GAIA ZUCCHI, EX MUSA DI TINTO BRASS CHE ORA HA ASPIRAZIONI DA SCRITTRICE – SUL PALCO ANCHE L'EX GIEFFINA ROBERTA BETA. AVVISTATI LA PRINCIPESSA IRMA CAPECE MINUTOLO IN TOTAL BLACK E IN QUOTA “LOVE IS IN THE HAIR”, IL PARRUCCHIERE DELLE SVIPPATE MICHEL, CON OCCHIALI DA AVIATORE E BARBA BLU – FOTO BY LUCIANO DI BACCO