PIATTO RICCO? MI CI FICO! – MATTEO SALVINI APPROFITTA DELL’ATTENTATO AL PREMIER SLOVACCO, ROBERT FICO, PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE: “CHI LO VOLEVA UCCIDERE ERA UN MILITANTE DI SINISTA EUROPEISTA” – “È SCONCERTANTE L'ATTEGGIAMENTO DI CHI HA GRIDATO ALL'ALLARME FASCISMO SENZA VOLER VEDERE LA RABBIA E L'ODIO ROVESCIATI DA ALTRI. QUALCHE MEDIA ITALIANO HA DEFINITO L'ATTENTATORE ‘KILLER POETA’: È LECITO IMMAGINARE TERMINI E TONI BEN DIVERSI, SE L'UOMO FOSSE STATO DI ALTRA ESTRAZIONE POLITICA…”

Salvini, chi voleva uccidere Fico era di sinistra europeista

robert fico

(ANSA) - Matteo Salvini si dice "sconvolto" per l'attentato al primo ministro slovacco e ribadisce la propria affettuosa vicinanza ai cari di Robert Fico e a tutto il suo popolo. Certo, per Salvini "è sconcertante anche l'atteggiamento di chi - per troppo tempo e in tutta Europa - ha gridato all'allarme fascismo senza voler vedere la rabbia e l'odio rovesciati quotidianamente da altri" come estremisti islamici o militanti di sinistra europeista (quest'ultima è l'area di riferimento dell'uomo che ha sparato).

juraj cintula 3

Non a caso, qualche media italiano ha definito l'attentatore slovacco "killer poeta": è lecito immaginare termini e toni ben diversi, se l'uomo fosse stato di altra estrazione politica. Così in una nota di via Bellerio.

juraj cintula 2 juraj cintula 1 attentato a robert fico attentato a robert fico arrestato l'aggressore robert fico juraj cintula attentatore di robert fico 5 juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico 1 juraj cintula in una foto pubblicata da slovenski branci