4 lug 2023 14:53

PIAZZOLLA SI ERA PIAZZATO BENE – NUOVI GUAI GIUDIZIARI PER IL FACTOTUM DI GINA LOLLOBRIGIDA: PER I PM L’UOMO SI SAREBBE APPROPRIATO DELLA JAGUAR DELLA "BERSAGLIERA" E L’AVREBBE RIVENDUTA RICAVANDONE 130MILA EURO – LA CIFRA SAREBBE FINITA SUL CONTO CORRENTE DI UNA BANCA MONEGASCA SU CUI PIAZZOLLA AVEVA LA POSSIBILITÀ DI OPERARE – INTANTO SI AVVICINA LA SENTENZA PER IL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE…