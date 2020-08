IL “CAVALLINO” IN MEZZO ALLA TEMPESTA – LA FERRARI E’ PIU’ LENTA DI UNA DUNA, BINOTTO DICE CHE E' SBAGLIATO PARLARE DI CRISI (INFATTI E' UN DISASTRO) E INVITA A NON FARSI ILLUSIONI PER MONZA - ''LA MACCHINA HA PERSO POTENZA. QUEST'ANNO IL MOTORE NON COPRE I LIMITI DELLA MONOPOSTO... LE IDEE IN FORMULA 1 HANNO TEMPI LUNGHI''. TRADOTTO: FINO AL 2022 IL CALVARIO CONTINUA - HAMILTON AFFONDA IL COLPO: "F1 NOIOSA? SO COME CI SI SENTE. GUARDAVO SCHUMI"