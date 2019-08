DAGONEWS

Vacanze italiane senza fine per Katy Perry e il fidanzato Orlando Bloom: nel weekend la cantante, dopo aver appreso di dover sborsare 2,8 milioni di dollari per il plagio di "Dark Horse", è stata avvistata in difficoltà mentre tentava disperatamente di salire su una piccola imbarcazione a Panarea sotto gli occhi di Oprah Winfrey che se la rideva e non muoveva un solo dito per aiutarla.

A intervenire per dare una mano alla povera Katy è intervenuto Bradley Cooper che è riuscito a spingere sul gommone Katy che mostrava le chiappe ai fotografi. Il tutto mentre Orlando Bloom si godeva una nuotata.

Perry e Bloom si stanno godendo una lunga vacanza italiana: il via al tour è stato sulla Costiera Amalfitana con il miliardario David Geffen sul suo yacht Rising Sun. Il viaggio è terminato lunedì quando il magnate ha fatto sbarcare la coppia a Selinute per il Google Camp.

Ma i due fidanzatini non son rimasti a lungo senza scroccare un passaggio in barca: poco dopo, infatti, sono stati avvistati sullo yacht da 200 milioni di dollari di Barry Diller insieme a Oprah, Gayle King, Bradley Coooper ed Edward Enninful. Il gruppo era in Sicilia per il Google Camp

