PICCOLE VIZIATELLE CRESCONO – SE CON LE KARDASHIAN PENSAVATE DI AVER VISTO TUTTO, LEGGETE LA STORIA DI BOSS BABY, ALIAS ASIA BROWN, TRASFORMATA DALLA MADRE IN UN PICCOLO CEO A SOLI DUE ANNI – LA DONNA FA FINTA CHE LA FIGLIA SIA L’AMMINISTRATRICE DELEGATA DI UN’AZIENDA DI PRODOTTI PER BAMBINI, GLI ALLOCCONI CI CASCANO E ALLA FINE LA MADRE SPUTTANA I SOLDI CON FESTE DA 20MILA EURO PER LA PICCOLA…

DAGONEWS

asia brown

Quando la maggior parte di noi immagina un CEO, pensa a qualcuno con anni di esperienza aziendale al suo attivo. Ma questo non è certamente il caso di Asia Brown, altrimenti conosciuta come Boss Baby, che è già a capo della sua azienda di prodotti biologici per la cura dei capelli e della pelle.

La mamma di Asia, Vera Sidika, ha parlato con Fabulous di ciò che pensa del successo della figlia: «È uno degli amministratori delegati più giovani del mondo. Ne sono così orgogliosa. Diventerà milionaria quando avrà cinque anni».

Asia ha già più di 126.000 follower sul suo account Instagram @Princess_AsiaBrown, dove mamma Vera condivide le sue foto.

Prima ancora che Asia compisse un anno, sua madre aveva avviato una propria impresa commerciale vendendo prodotti specializzati per bambini per lenire disturbi comuni come la crosta lattea e l'eczema. L'azienda offre ora più di dieci prodotti di bellezza per bambini tra cui shampoo, balsami e creme, e ha già venduto più di 9.000 articoli.

asia brown con i genitori 2

I soldi finiscono per viziare la figlia tra feste costose in stile Kardashian e decorazioni per la sua stanza da letto da sogno. La piccola ha già gioielli per 25mila dollari, ma lei se ne frega delle critiche: «Non mi interessa cosa pensa la gente, sono i miei soldi e investo saggiamente».

asia brown con i genitori 1 asia brown e la madre