PICCOLI ADEPTI DI COSPITO FINISCONO IN CELLA – LA DIGOS HA FERMATO NOVE ANARCHICI CHE STAMPAVANO E DISTRIBUIVANO LA RIVISTA “BEZMOTIVNY”, NELLA QUALE INVITAVANO AD “ARMARSI E ATTUARE LA RAPPRESAGLIA PER LA DISTRUZIONE DELLA SOCIETÀ” – NEI LORO SCRITTI, RILANCIAVANO LE PAROLE DI ALFREDO COSPITO E INNEGGIAVANO ALL'ATTENTATO IN GRECIA CONTRO LA DIPLOMATICA SUSANNA SCHLEIN, SORELLA DI ELLY. E AVEVANO RIVENDICATO L’INVIO DI UN PACCO BOMBA CONTRO L’ALLORA AD DI LEONARDO, ALESSANDRO PROFUMO

Estratto dell’articolo di Giulia Mietta per il “Corriere della Sera”

RIVISTA ANARCHICA BEZMOTIVNY

«Spargere sano terrore tra uomini e donne di potere è cosa buona e giusta». È solo uno degli assaggi del Cospito-pensiero rilanciati dalle colonne di Bezmotivny - senza motivo, periodico clandestino pubblicato da nove anarchici sottoposti da ieri a ordinanza di custodia cautelare. Per la procura e la Dda di Genova l’invito attraverso una pubblicazione ad «armarsi e attuare la rappresaglia» vale l’accusa di organizzazione per delinquere con la finalità di terrorismo.

Per questo la Digos [...] ha arrestato quattro persone (Gino Vatteroni, Paolo Arosio, Gaia Taino e Luigi Palli, quest’ultimo in carcere poiché vive in uno stabile occupato). Obbligo di dimora per Andrea Grazzini, Jessica Butori, Michele Fabiani, Luca Aloisi e Veronica Zegarelli. Tutti tra i 27 e i 56 anni, erano legati al circolo libertario Gogliardo Fiaschi di Carrara.

POLIZIA AL CIRCOLO ANARCHICO GOGLIARDO FISCHI DI CARRARA

Il gruppo di anarchici curava, stampava e distribuiva da oltre tre anni una rivista con l’obiettivo dichiarato di spingere – come si legge nelle 113 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare – alla «distruzione di questa società».

[...] Bezmotivny incita a «colpire obbiettivi umani» e simboli delle multinazionali, ripetitori 5g, reti ferroviarie, autostrade, e aziende come Vodafone, Autostrade, Fs, Poste Italiane, Marr. Inneggia, definendolo «vera gioia», al ferimento dell’allora ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi (a Genova nel 2012 ad opera di Alfredo Cospito e Nicola Gay) e all’attentato in Grecia contro la diplomatica Susanna Schlein, sorella della segretaria Pd. Ancora, rivendica in anteprima l’invio di un pacco bomba contro l’allora ad di Leonardo Alessandro Profumo, intercettato dalle forze dell’ordine a Roma il 27 giugno 2022.

alfredo cospito Susanna Schlein auto attentato Susanna Schlein alessandro profumo a villa taverna per la festa dell indipendenza usa alfredo cospito UN NUMERO DELLA RIVISTA ANARCHICA BEZMOTIVNY