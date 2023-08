PICCOLI PIROMANI CRESCONO - IN CALABRIA UN BAMBINO DI 10 ANNI È STATO BECCATO DA UN DRONE MENTRE APPICCAVA UN INCENDIO IN CAMPAGNA. IL PICCOLETTO È STATO OBBLIGATO A COMPIERE IL GESTO DAL NONNO CHE, APPENA SI ACCORGE CHE IL NIPOTINO È STATO RIPRESO, LO RECUPERA CON IL TRATTORE - OLTRE CHE CRIMINIALI SONO ANCHE CODARDI: MANDANO AVANTI I BAMBINI CHE NON POSSONO ESSERE ARRESTATI E FINIRE A PROCESSO - VIDEO!

Continua l'emergenza incendi in Calabria, dove un bambino di 10 anni è stato sorpreso da un drone ad appiccare il fuoco nelle campagne di Zungri (Vibo Valentia). A pubblicare le immagini sui social è stato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Il baby piromane, una volta capito di essere stato "beccato", corre verso il nonno sopraggiunto alla guida di un trattore su un terreno agricolo. Poi si vede l'uomo imprecare contro il drone. "Si può chiedere a un bambino di 10 anni di appiccare il fuoco? La Calabria non è questa", commenta Occhiuto. [...]

