22 gen 2024 15:55

PICCOLI SPACCIATORI CRESCONO - A MANTOVA UN BAMBINO DI NOVE ANNI È STATO FERMATO MENTRE PORTAVA CON SÉ DELLA COCAINA - IL PICCOLO "CORRIERE" HA CONFESSATO AI MILITARI: "ME L'HA DATA MAMMA" - LA DONNA, DI ORIGINI TUNISINE, LO AVEVA INGAGGIATO PER FARE DA PUSHER (PERCHÈ NON PROCESSABILE) MENTRE LEI, IN CASA, AVEVA MESSO IN PIEDI UN CENTRO DOVE SMISTAVA LA DROGA - I CARABINIERI LO HANNO RIPORTATO NELL'APPARTAMENTO DOVE HANNO TROVATO TRACCE DI COCA E UN MUCCHIO DI CONTANTI...