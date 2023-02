23 feb 2023 08:18

PICCOLI STRAGISTI CRESCONO - NON C'È PACE PER LA SCUOLA ELEMENTARE RICHNECK NELLA CITTÀ DI NEWPORT NEWS, IN VIRGINIA. DOPO CHE A GENNAIO UN BAMBINO DI 6 ANNI HA SPARATO E FERITO LA SUA MAESTRA, UN ALTRO ALLIEVO DI 5 ANNI HA ESORTATO I SUOI COMPAGNI, SU UNA CHAT DI GRUPPO, A "FAR SALTARE QUALCHE PROIETTILE" E "SPARARE CONTRO LA CLASSE"