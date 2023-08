7 ago 2023 15:39

PICCOLI STRONZETTI SPENDONO – BUFERA SU PIXIE CURTIS, UNA DEI TANTI BABY INFLUENCER MILIONARI SFRUTTATI DAI GENITORI: LA 12ENNE SI È SCATTATA UNA FOTO AL VOLANTE DI UNA RANGER OVER, RIVELANDO DI AVER SGANCIATO 250MILA DOLLARI PER COMPRARE UNA MACCHINA PER LA FAMIGLIA – LA RAGAZZINA, CHE È GIÀ A CAPO DI DUE AZIENDE, È FIGLIA DI EX BANCHIERE CONDANNATO PER INSIDER TRADING E…