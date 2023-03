PICCOLI VIZIATELLI CRESCONO – DIMENTICATE QUANDO FINIVATE IN PUNIZIONE PER AVER RUBATO CINQUE EURO DAL PORTAFOGLIO DELLA NONNA: ROMY MARS, FIGLIA DELLA REGISTA SOFIA COPPOLA, NON PUÒ USCIRE DI CASA PERCHÉ HA TENTATO DI NOLEGGIARE UN ELICOTTERO CON LA CARTA DEL PADRE. NON SOLO: HA CANDIDAMENTE AMMESSO DI NON SAPERE LA DIFFERENZA TRA AGLIO E CIPOLLA MENTRE PREPARAVA UNA PASTA ALLA VODKA E… - VIDEO

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah bradley ~* (@savbrads) March 21, 2023

Estratto dell'articolo di Alessia Amorosini per www.vanityfair.it

sofia coppola e la figlia romy 1

Romy Mars, classe 2006, è la figlia della celebre regista Sofia Coppola e di Thomas Mars, musicista e cantante della band indie pop francese Phoenix. Nonostante la fama dei genitori, nelle ultime ore si parla solo di lei! La sedicenne infatti è diventata virale su TikTok […]

Nella caotica clip condivisa sul suo profilo, la teenager improvvisa la ricetta della pasta alla vodka, non tanto per innata passione culinaria quanto per necessità: non può uscire perché è in punizione e quindi deve riempire il suo tempo in qualche modo!

Romy avrebbe infatti tentato di noleggiare un elicottero da New York in direzione Maryland, per poter cenare con una sua amica, usando la carta di credito di papà Thomas.

romy la figlia di sofia coppola 3

Più o meno come quando da adolescenti compravamo le suonerie a pagamento a discapito dei genitori ignari, solo che lì si trattava di qualche euro e l’unico elicottero a cui avevamo accesso, al massimo, era quello telecomandato.

Ad ogni modo, il video prosegue con un’ammissione: Romy non sa la differenza tra aglio e cipolla e ha dovuto cercarla su Google. […]

sofia coppola e la figlia romy 2 romy la figlia di sofia coppola 1 romy la figlia di sofia coppola 2