26 feb 2024 16:09

IL PICCOLO EITAN BIRAN, UNICO SOPRAVVISSUTO ALL’INCIDENTE DELLA FUNIVIA DEL MOTTARONE, RICEVERÀ UN RISARCIMENTO DI OLTRE TRE MILIONI DI EURO - CON UN ACCORDO TRANSATTIVO, IL BAMBINO CHE OGGI HA 9 ANNI ESCE DI SCENA DAL PROCESSO PER LO SCHIANTO DELLA CABINA IN CUI, IL 23 MAGGIO DI TRE ANNI FA, MORIRONO 14 PERSONE, TRA CUI IL PADRE, LA MADRE, IL FRATELLINO E I BISNONNI MATERNI DEL PICCOLO – LA BATTAGLIA LEGALE PER IL SUO AFFIDAMENTO