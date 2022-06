9 giu 2022 11:06

IL PICCOLO RAMBO DE’ NOANTRI - A NAPOLI, UN 13ENNE HA AGGREDITO UN RAGAZZO DI 4 ANNI PIÙ GRANDE DI LUI COLPENDOLO IN FACCIA CON UN TIRAPUGNI – NON APPENA I CARABINIERI HANNO IDENTIFICATO IL RAGAZZO, NELLA SUA ABITAZIONE HANNO TROVATO UN PICCOLO ARSENALE: COLTELLI, PISTOLE GIOCATTOLO E PERSINO UNA KATANA, MENTRE AI PIEDI DI UN ALBERO IN UNA VILLA COMUNALE, IL RAGAZZO AVEVA NASCOSTO...