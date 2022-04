PICCOLO-SPAZIO PER UNA FRODE-PUBBLICITÀ - A MILANO ARRESTATI QUATTRO MANAGER CON L'ACCUSA DI FRODE FISCALE E RICICLAGGIO NEL MERCATO CHE COMPRA E VENDE SPAZI PUBBLICITARI: AVREBBERO MESSO IN PIEDI UN COMPLESSO MECCANISMO PER EVADERE LE TASSE - SEQUESTRATI 28 MILIONI DI EURO, AI DOMICILIARI PAOLO DOSI, AMMINISTRATORE DI CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ FINO A QUANDO NON È STATO DENUNCIATO, MARCO VERNA E PAOLO D’AMICO (JOY SRL), E GIORGIO FALLICA (APP MEDIA GROUP) - I PROVENTI VENIVANO REINVESTITI IN UNA STRUTTURA ALBERGHIERA A PANAMA...

Luigi Ferrarella per www.corriere.it

Quattro arresti domiciliari e 28 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano in una inchiesta della Procura di Milano che ipotizza frode fiscale e riciclaggio attraverso simulazioni nel mercato che compra e vende spazi pubblicitari.

Tra gli arrestati figura anche Paolo Dosi, amministratore unico della concessionaria Clear Channel Jolly Pubblicità spa all’epoca dei fatti, non solo un colosso della cartellonistica pubblicitaria (facente parte della multinazionale presente in 31 Paesi) ma anche aggiudicataria e gestore del servizio comunale di bike sharing a Milano o dei totem pubblicitari in strada a Napoli, Roma e Firenze.

Le fatture per prestazioni fantasma

Se il prosieguo delle indagini dovesse trovare conferma, ad essere inquadrato nel mirino degli inquirenti sarebbe il meccanismo del cosiddetto «press deal», che avrebbe avuto l’effetto di fare circolare fatture relative a prestazioni inesistenti, con aliquote Iva diverse tra acquisti (al 22%) e vendite (al 4%), in modo da creare un credito d’imposta fittizio a favore della concessionaria dei servizi pubblicitari.

E il procedimento è nato proprio da un’indagine interna del gruppo Clear Channel che ha portato a sfiduciare l’amministratore Paolo Dosi e a denunciare all’Agenzia delle Entrate le condotte asseritamente perpetrate in autonomia dal manager.

Ai quattro arrestati ieri dal gip Lorenza Pasquinelli, su richiesta del pm Paolo Storari, è poi contestato di aver «distratto i capitali sottratti a tassazione tramite i pagamenti che la concessionaria della pubblicità eseguiva a favore del proprio fornitore», e le somme illecitamente conseguite, «allo stato delle indagini risultano essere state in parte trasferite a una società croata ed in parte a una svizzera per essere poi impiegate per l’acquisto di appartamenti in un complesso immobiliare alberghiero a Panama».

L’accusa della Procura: frode fiscale

Il procuratore Riccardo Targetti, che ha dato la notizia nell’unico modo ammesso per le autorità pubbliche dalla recente legge sulla presunzione di innocenza, e cioè attraverso un asettico comunicato privo di nomi di persone e società, individua l’«interesse pubblico» (preteso dalla legge per poter fare il procuratore un comunicato) «in relazione al contrasto a condotte fraudolente altamente elusive degli interessi dell’Erario e particolarmente insidiose».

Agli arresti domiciliari il gip ha posto anche Marco Verna e Paolo D’Amico, amministratori di Joy srl, e Giorgio Fallica amministratore di fatto di App Media Group spa, mentre i sequestri sono stati eseguiti per circa 20 milioni a carico di App Media Group, per circa 5,5 milioni a carico di Gruppo Editoriale Jedi srl, per oltre 1 milione a carico di Joy srl, e per il resto a carico di alcuni indagati.

