FOTO IN POSA E PIEDI NUDI, ORA IL GENERALE VANNACCI FA IL DIVO SU "CHI"

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

L’unica cosa che potrebbe ancora fare, a sorpresa, è il co-conduttore di Sanremo al fianco di Amadeus. Per il resto il generale Roberto Vannacci ormai ci ha abituato al suo nuovo stile: rompere le righe (e gli schemi) non solo dell’Esercito e starsene comodamente a testa in giù per discettare sul mondo al contrario. Una postura che gli ha fruttato le tribune di ogni possibile tv nazionale e sito, trasformandolo in personaggio dell’anno.

Così, smessa la divisa militare anzitempo – già per il redde rationem con il ministro Crosetto – ora il generale Vannacci approda alla fonte battesimale di ogni vip che si rispetti: il settimanale «Chi». Ma attenzione, non con un servizio qualunque, sul suo salotto mentre accarezza i gatti o i cani di casa, ma addirittura offrendo un titolo all’intervistatore: «Se mia figlia mi confessasse di essere gay o fluida la supporterei, ma cercherei di indirizzarla verso l’eterosessualità». […]

«Io sarei razzista perché ho scritto che i gay non sono normali?», dice nel pezzo. «Io stesso ho deciso di essere anormale fin da piccolo; l’anormalità è la mia scelta di vita. La rivendico». E aggiunge: «Ma vi sembra normale una persona che sceglie di fare un lavoro come il mio?». Nulla contro gli omosessuali, dunque? «Assolutamente no. Ho solo detto che non rientrano nella maggioranza della popolazione. Costituiscono una minoranza, proprio come me, per le scelte che ho fatto». […]

La conclusione: «Io ho scritto il mio libro per soddisfazione personale; ho messo insieme gli articoli che volevo pubblicare su ambiente, energia e nuove città. Il resto sono riflessioni personali: tanto che tra me e me lo chiamo “il libro delle banalità”, mai avrei immaginato questo polverone». Polverone milionario, ma vabbé, si tratta di benefici collaterali. […]

GENERALE VANNACCI, ANTIFASCISMO? "HO GIURATO, BASTA E AVANZA"

Estratto da www.liberoquotidiano.it

[…] La risposta di Vannacci è glaciale: “Ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, ho giurato di proteggerne la costituzione e le leggi, per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni e questo giuramento basta e avanza. Non ho bisogno di farlo, se lei vuole modificare il giuramento sul quale io ho prestato fedeltà lo faccia, ma io fino a che qualcuno non lo cambi mi basta questo giuramento e credo che avanzi visto che ne ho tenuto fede per 37 anni e continuerò a tenerne fede”.

