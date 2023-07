IN PIENA NOTTE E’ SCOPPIATO UN INCENDIO A MILANO ALL’INTERNO DI UNA CASA DI RIPOSO: 6 ANZIANI MORTI E 81 FERITI, DECINE DI INTOSSICATI - IL ROGO È DIVAMPATO IN UNA STANZA PER CAUSE ACCIDENTALI INTORNO ALL'1.20 DI NOTTE. ALL’INTERNO DELLA RSA C’ERANO 173 OSPITI - MOLTE FINESTRE DEL PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO HANNO I VETRI INFRANTI, ESPLOSI PROBABILMENTE DURANTE L’INCENDIO. IL SINDACO SALA E’ SUL POSTO, A COLLOQUIO COI VIGILI DEL FUOCO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Foschi e Cesare Giuzzi per corriere.it

Sarebbe divampato all’interno di una stanza per cause accidentali l’incendio che nella notte venerdì 7 luglio ha causato la morte di sei persone alla Casa per coniugi di via dei Cinquecento a Milano. Due vittime, le occupanti del della stanza in cui è partito il rogo, due donne di 56 e 87 anni, sono morte carbonizzate.

Le altre vittime, un uomo di 73 anni e tre donne di 75, 85 e 84, sarebbero morte a causa dell’inalazione del fumo. Complessivamente sono state portate in ospedale 81 persone: due in codice rosso, 14 in giallo e il resto in codice verde.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, le fiamme avrebbero interessato una parte del primo piano. L’unica ala della struttura che è stata evacuata. All’interno della Rsa c’erano 173 ospiti. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.

Molte finestre del primo piano dell’edificio hanno i vetri infranti, esplosi probabilmente durante l’incendio. Le indagini sono affidate alla polizia e al nucleo investigativo dei vigili del fuoco di Milano. Molti abitanti sono stati svegliati nella notte dall’incessante arrivo delle sirene. La strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

