PIERO FASSINO INDAGATO PER IL FURTO DEL PROFUMO. LA COMMESSA DEL DUTY FREE: «HA PRESO LO STESSO CHANEL ALTRE DUE VOLTE»

Estratto da www.ilmessaggero.it

Il primo furto del profumo Chance di Chanel risalirebbe a dicembre, poco prima di Natale. Già quel giorno nel Duty Free 25 del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino c'era la commessa trentenne che accusa Piero Fassino. È una dei sei testimoni che ha già parlato con la Polaria, che ha depositato alla procura di Civitavecchia la prima informativa sui fatti. Il nuovo procuratore capo Antonio Liguori dovrà decidere sul destino del deputato Pd, che adesso è formalmente indagato per tentato furto.

[…] Nell'informativa ci sono cinque video che smentirebbero la versione dell'ex sindaco di Torino. Fassino sarebbe stato ripreso da quattro telecamere di sorveglianza […]. A queste si aggiunge la testimonianza della commessa: «Era dicembre 2023, prima di Natale […]. Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l’ho riconosciuto. Poco dopo, con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l’ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto. Quella è stata la prima volta, poi sono arrivate le altre due».

[…] Fassino avrebbe risposto: «Sto andando a pagare, mi indica le casse?». Poi è andato via. La narrazione prosegue: «[…] il 27 marzo quando l’ho visto entrare di nuovo da noi ho pensato “Vuoi vedere che succede di nuovo?”. Ero con una collega. Lei è andata a chiamare la sicurezza, io l’ho seguito […]. Il profumo lo aveva messo in tasca, sempre uno Chanel Chance». In più c'è la testimonianza del vigilantes che l’ha fermato il 15 aprile: «Abbiamo chiamato la polizia e gli investigatori lo hanno identificato. Non ci ha detto nulla. Non ha reagito con frasi come “Lei non sa chi sono io”, ha solo tentato di pagare».

PIERO FASSINO, IL CASO DEI FURTI IN AEROPORTO: LE TESTIMONIANZE E L'INFORMATIVA IN PROCURA

Estratto da www.romatoday.it

Il caso del (presunto) furto di un profumo da 130 euro in un negozio del Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino, potrebbe costare caro al parlamentare Piero Fassino. La procura di Civitavecchia ha acquisito l'informativa della Polaria relativa al 15 aprile scorso, fatto per il quale l'esponente politico per il quale è stato denunciato.

Nell'informativa sono citate sei testimonianze di impiegati e vigilantes raccolte dagli agenti, che hanno raccontato agli investigatori che oltre a quanto avvenuto ad aprile, il parlamentare Dem sarebbe autore di altri due episodi simili.

[…] Un elemento che non sarà trascurato e che potrebbe rappresentare un elemento chiave dell’'accusa. […] Agli atti anche il video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso le fasi del furto del profumo da 130 euro ad aprile. Non è escluso che Fassino possa essere convocato dai magistrati per essere interrogato sull'episodio. Va detto però che la società che gestisce il duty free potrebbe sempre ritirare la denuncia. Specie a fronte del fatto che Fassino ha sempre manifestato la volontà di pagare […]

