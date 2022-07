17 lug 2022 15:20

PIETRE ROTOLANTI CONTRO PUTIN – A VIENNA I ROLLING STONES HANNO ESEGUITO “YOU CAN’T ALWAYS GET WHAT YOU WANT” INSIEME ALLE VOCI BIANCHE DI DUE CORI GIOVANILI UCRAINI – AL TERMINE DELL’ESIBIZIONE MICK JAGGER HA CHIESTO AL PUBBLICO DELL’ERNST HAPPEL STADIO UN’OVAZIONE: “HANNO FATTO MOLTA STRADA PER ESSERE QUI CON NOI STASERA” – VIDEO