7 giu 2024 17:56

PIETRO GENOVESE E’ STATO ASSOLTO DALL’ACCUSA DI EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI - IL RAGAZZO, CONDANNATO A 5 ANNI E 4 MESI PER L’OMICIDIO STRADALE DI GAIA VON FREYMANN E CAMILLA ROMAGNOLI, IL 16 GENNAIO 2021 NON HA RISPOSTO AI CARABINIERI CHE LO STAVANO CERCANDO A CASA PER UN CONTROLLO DI RITO - LUI SOSTIENE: “MI SONO ADDORMENTATO E NON HO SENTITO” - LE TELECAMERE CHE RIPRENDONO L'USCITA DEL CONDOMINIO NON LO AVEVANO INQUADRATO...