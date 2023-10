8 ott 2023 08:50

LA PIGRIZIA AMMAZZERÀ IL MONDO - LA FRANCIA IMPORRÀ UNA TARIFFA MINIMA DI 3 EURO PER LA SPEDIZIONE DEI LIBRI ACQUISTATI A DISTANZA: LA MISURA È PENSATA PER CERCARE DI PROTEGGERE LE LIBRERIE TRADIZIONALI DALLA CONCORRENZA DI AMAZON E DI ALTRE PIATTAFORME ONLINE - SI SPERA CHE IN QUESTO MODO LA GENTE SIA STIMOLATA AD ALZARE IL CULO DALLA POLTRONA PER ANDARE A SCEGLIERE IL PROSSIMO VOLUME DA ACQUISTARE TRA GLI SCAFFALI DI UNA LIBRERIA. MA LA MOSSA POTREBBE NON BASTARE VISTO CHE...