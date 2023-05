24 mag 2023 19:40

LA PILLOLA NON VA GIÙ - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO NON HA DATO IL VIA LIBERA ALLA PILLOLA ANTICONCEZIONALE GRATUITA. L’AIFA HA CHIESTO APPROFONDIMENTI, PERCHÉ ANCORA “NON SUSSISTONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER DELIBERARE”