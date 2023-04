LA PILLOLA NON VA GIÙ – L’AIFA APPROVA LA CONTRACCEZIONE ORALE GRATUITA PER TUTTE LE DONNE E IMMANCABILMENTE I “PRO VITA”: “NON C'È NULLA DI PIÙ PERICOLOSO PER LA SALUTE DELLE DONNE CHE BANALIZZARE TEMI CHE IMPATTANO SULLA LORO PELLE” – FANNO ECO I MEMBRI DEL FAMILY DAY: “UN PROVVEDIMENTO CHE VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA RISPETTO AL PROBLEMA DELLA DENATALITÀ”. IN DIREZIONE OPPOSTA LA BOLDRINI CHE ESULTA: “FINALMENTE…”

1. AIFA APPROVA LA GRATUITÀ DELLA PILLOLA ANTICONCEZIONALE

(ANSA) Contraccezione orale gratuita per tutte le donne. Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato oggi la decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. Lo anticipa Quotidiano Sanità con un'intervista alla presidente del Cpr dell'Aifa Giovanna Scroccaro.

2. BOLDRINI, 'AIFA RENDE FINALMENTE GRATUITA PILLOLA CONTRACCETTIVA'

(Adnkronos) - "Finalmente! L'Aifa ha deciso che la pillola contraccettiva per tutte le donne e la terapia che protegge dal contagio con sieropositivi siano gratuite. Ora è importante che consultori ed educazione vengano potenziati". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.

3. PRO VITA, GRAVE E PERICOLOSA LA PILLOLA GRATUITA

(ANSA) - "Non c'è nulla di più pericoloso per la salute delle donne che banalizzare temi che impattano sulla loro pelle, come aborto, contraccezione, gender e prostituzione. In questo quadro è altrettanto grave e pericolosa la decisione dell'Aifa di rendere la pillola anticoncezionale gratuita". Lo afferma Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia. "Come è possibile conciliare la pillola contraccettiva 'libera e gratuita' - si domanda - come panacea di tutti i mali, senza sottolineare i gravi effetti collaterali fisici e psicologici che possono portare fino a depressione e istinti suicidari?".

4. Family Day, pillola gratis? Ma è la denatalità il problema

(ANSA) - La decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale "ci lascia sconcertati perché è un provvedimento che va nella direzione opposta rispetto al problema della denatalità" e inoltre mette a disposizione "importanti risorse che potrebbero essere allocate invece per alleviare le gravi condizioni di famiglie che hanno all'interno disabilità e hanno difficoltà a comprare i farmaci". Così Massimo Gandolfini, leader del Family Day, commenta con l'ANSA la decisione dell'Aifa. "In un momento come questo, nel quale viviamo a livello nazionale l'enorme e concreto problema dell'inverno demografico, arriva un provvedimento come questo che va esattamente nella direzione opposta. Riteniamo che non sia un provvedimento utile per tentare di rimediare alla questione della denatalità".

Gandolfini evidenzia poi il fatto che le risorse potrebbero invece essere allocate per consentire a famiglie disagiate di acquistare i farmaci di cui hanno bisogno. "Abbiamo contatti diretti e quotidiani con numerosi nuclei familiari, con condizioni di disabilità al loro interno, con adolescenti e ragazzi che hanno bisogno di farmaci costosissimi che non vengono forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. Dovrebbe essere questa la priorità e non una spesa enorme, per milioni di euro, per fornire gratuitamente la pillola anticoncezionale".

