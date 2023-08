Ivan Rota per Dagospia

belen stefano de martino

Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso.

Ma se De Martino e Belen fossero solo due furbetti del “quartierino” che stanno giocando con una finta crisi per alzare le loro quotazioni tv? Le frecciatine sui social sembrano studiate a tavolino, compresa l’ultima: nelle stories di Instagram si vede la showgirl argentina accarezzarsi la testa, come se avesse le corna, per poi scoppiare in una risata. In un altro post della Rodriguez si vede un gruppo di cervi al pascolo. Ma chi scrive la sceneggiatura? La sorella Cecilia?

cecilia rodriguez e ignazio moser

Sotto il post con i cervi di Belen Rodriguez , l’ex gieffina Guendalina Canessa, forse in crisi di visibilità, ha scritto “Corna in libertà”, scatenando i soliti commenti: “Io al tuo posto questa frase l’avrei evitata…”. E ancora: “Che lingua biforcuta signora! Lei invece Madre Teresa di Calcutta?”. “Detto da te mi fa solo ridere” o “Senti da che pulpito“. Insomma, è stata massacrata per un commento ironico.

E anche Emma Marrone, ex di De Martino, ha messo un cuore al post sulle corna. Il like di Emma risulta strano visto che i rapporti tra lei e Stefano sono buoni. Alcuni pensano a una sorta di beffa da parte della cantante che, proprio pochi giorni fa, è stata avvistata a cena a casa di De Martino a Posillipo.

Cecilia Rodriguez ha deciso di andare in vacanza in camper in Provenza con il futuro marito Ignazio Moser, ma la vita “on the road” non fa per loro. I due ora dormono comodamente in hotel dove stanno metabolizzando la loro cacciata dalla conduzione di Ex on the Beach.

bianca balti e la figlia matilde

Non è Antonino Spinalbese, ex di Belen, il fidanzato di Carolina Stramare, ma Pietro Pellegri: i due ufficializzano la relazione con un foto del calciatore del Torino che dà un bacio sulla testa all’ex miss Italia in ascensore. Lui è l'ex di Viktorija Mihajlovic, figlia del compianto allenatore Sinisa.

Can Yaman ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza, ma la sua estate italiana è iniziata con un progetto che lo ha portato a visitare alcune città italiane per incontrare di persona le sue fan più appassionate. Il ricavato delle serate andrà all’associazione “Can Yaman for Children”, in collaborazione con l’ospedale Umberto I di Roma.

belen 2

Quest’estate nessuno ferma più Malgioglio: in vacanza nel Salento, è stato invitato dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren nella sua gigantesca masseria. Pare che la Malgy le abbia proposto un duetto come quello che la Mirren fece con Checco Zalone. Per ora, a settembre uscirà il duetto che il cantautore ha fatto con Bungaro. Titolo del brano? Vita Porno.

Matilde, la figlia sedicenne di Bianca Balti, traumatizzata da un periodo buio della mamma in cui abusava di alcol e droga, a soli sei anni aveva scelto di vivere col padre, Christian Lucidi. Ora la top model è al settimo cielo: «La mia vita è completa. Soprattutto da quando Matilde è tornata a vivere con me. Dopo sette anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles». Dopo le foto che modella aveva pubblicato su Instagram insieme alla figlia si sono scatenati gli hater: «E’ rifatta a 16 anni». Piccata la risposta della Balti: «E’ bella, fatevene una ragione».

belen 1

Fabrizio Corona esplosivo (ancora) su Ilary Blasi. Dopo aver detto : «Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Fino a quando non era famosa, a lei andava bene”», ha aggiunto: «L’ha sostituita con una sua fotocopia (Noemi Bocchi) e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti».

carolina stramare 1

Bastian Muller è ricomparso a Cortina vicino vicino a Ilary Blasi. Ma questa sceneggiatura degna di quella Belen/De Martino chi la sta scrivendo? Si dice un amico della Blasi che è con lei a Cortina.

Anche quest'anno doppio appuntamento alla Versiliana con il CenacoloArtom. Dopo aver ospitato, la scorsa estate, Claudio Cecchetto e Paolo Bertolucci, quest'anno Arturo Artom si confronterà con altri due grandi protagonisti del panorama nazionale. Domenica 13 Agosto alle 18.30 si inizia con Lamberto Frescobaldi, presidente Marchesi de' Frescobaldi e dell'Unione Italiana Vini. Sarà una serata speciale, nel corso della quale si sveleranno gli incredibili aneddoti legati ad una famiglia che da oltre 30 generazioni produce vino e rappresenta l'eccellenza del made in Italy nel mondo. Ci sarà anche Massimo Mercuri da Cepparello, esperto di bon ton ed Alessandra Repini, autrice di 'The Italian Lady'.

livia azzariti, artom, eleonora giorgi

Martedì 15 Agosto, sempre alle 18.30, si prosegue con l’attrice e regista Eleonora Giorgi. Tra racconti ed emozioni di una delle attrici simbolo del cinema italiano, si ripercorreranno le vicende di “Sapore di Mare 2” con inediti aneddoti sulla lavorazione e la genesi della battuta cult entrata ormai nel gergo nazionale: “Pizza fredda e birra calda, tutto alla rovescia… come nella vita!”. Giorgi è la diva più trasversale del nostro cinema: dal capolavoro “Dimenticare Venezia”, candidato all’Oscar, ai reality.

