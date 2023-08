Ivan Rota per Dagospia

Il mistero del matrimonio scomparso: Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini dovevano sposarsi prima dell’arrivo della pandemia, ma tutto fu rimandato a data da destinarsi. Dopo il lockdown i due annunciarono che sarebbero convoltati a nozze prima nel 2022, poi nel giugno 2023. Ma al momento del matrimonio non si sa più nulla. Una collega della conduttrice ha ventilato una crisi tra i due.

Ancora vacanze per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo il viaggio in famiglia negli Stati Uniti e le giornate a Sabaudia, la coppia è volata in Africa per un safari. L’ex calciatore e la nuova pupona ormai sono sempre più social e, in risposta a Ilary, postano le loro foto da innamorati.

Alessia Marcuzzi, dopo alcuni giorni di vacanza a Formentera, è volata a Londra con la figlia Mia, ma il giorno di Ferragosto lo ha trascorso con il figlio Tommaso Inzaghi in barca. E c’è chi vocifera un riavvicinamento con l’ex Simone Inzaghi.

Sono usciti allo scoperto l’attore di “Mare Fuori”, Massimiliano Caiazzo, e la ballerina di Amici, Elena D’Amario: i due sono in vacanza. Lui ha pubblicato una storia Instagram in compagnia della fidanzata: una foto in bianco e nero, con la nipotina di lei, in viaggio per raggiungere un agriturismo a Castelnuovo di Farfa, nel Lazio.

Edoardo Zaggia e Alberto Sacco sono due stelle di TikTok che gestiscono un unico profilo. I due sarebbero stati scartati da un reality (dove si parte in coppia) perché “troppo gay”. Ecco cosa dice Edoardo Gaggia : «C’è un provino di cui non abbiamo molto parlato, fatto da me e Alberto. E ci siamo impegnati molto per questo provino. Dopo un po’ abbiamo chiesto come fosse andato perché non ci hanno più ricontattati. Intuivamo che il lavoro non fosse stato portato a casa perché sennò sarei stato avvisato un po’ prima. E ci siamo sentiti dire che non ci hanno scelti perché eravamo troppo gay. Ma si può?».

Ormai per il Grande Fratello sono stati fatti cento nomi , ma quelli sicuri sono veramente pochi. La maggior parte dei vip ha rifiutato di partecipare. Anche la cantante Fiordaliso non ci sarà in quanto in tournée sino a ottobre (ma potrebbe entrare in corso d’ opera)...

Dopo Paolo Meneguzzi, anche Alessio Bernabei, ex volto di “Amici”, si scaglia contro l’autotune e dice : «Usare l’autotune per correggere l’intonazione è una sorta di truffa all’arte del canto. Perché cantare è un’arte… Serviva Meneguzzi pe’ facce capì che nel 2023 a sape’ canta’ semo rimasti in quattro? Oppure il mondo si evolve come si evolve la musica, le tendenze, la tecnologia e rimanere ancorati al passato è da sfigati?»

Altro che cacciata da “Uomini e Donne”: oltre ad essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5.

Altro che Lewis Hamilton, Shakira avrebbe una liaison con il popolare cantante Drake: i due sarebbero stati avvistati a un party a Hollywood. Gli esperti di gossip hanno notato dei gesti di complicità tra i due, ma i maliziosi pensano sia solo un modo per far ingelosire l’ex Gerard Piqué.

Condividendo uno scatto su Instagram, in cui sono entrambe sono in muta da sub, Clizia Incorvaia ha rivelato che la suocera Eleonora Giorgi usa la muta per fare il bagno, e non solo al mare. Ha scritto: «Mood: Bond Girls. Però mia suocera mette davvero la muta per fare il bagno sia in piscina che in mare».

Luisa Corna si sposa. L'ultimo annuncio era arrivato un paio d'anni fa, poi tutto rimandato. Come riporta il Giornale di Brescia, la nota cantante e showgirl bresciana convolerà a nozze il prossimo 9 settembre nella “sua” Palazzolo sull'Oglio: le nozze con Stefano Giovino, suo storico fidanzato (e 15 anni più giovane di lei), saranno celebrate alla “Madonnina”, il santuario dedicato alla Madonna di Lourdes.

Una signora napoletana è ossessionata da più di un anno da una notissima star tv, colpevole, secondo lei, di averle “rubato” l’uomo con il quale ha avuto un flirt. Oltre a scimiottare goffamente atteggiamenti e pose sexy della nota presentatrice, contatta redazioni di giornali e siti di gossip per raccontare la sua storia. Ma al momento nessuno si è interessato al suo racconto mentre i suoi stessi amici, oltre a consolarla, cercano di dissuaderla (senza successo) da ridicole figuracce .

