C’è chi pensa che Elio Lorenzoni sia l’ennesimo fidanzato di “cartone” di Belen Ridruguez. E, infatti, un internauta posta sui social: «Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscite a capire il senso delle foto, io ho capito». «Ecco che si ragiona» scrive Belen. Risposta ironica o vuole veramente sostenere che Lorenzoni sia solo un amico?

E mentre il due volte ex marito di Belen, Stefano De Martino, posta foto al mare al largo di Capri, la showgirl per mancanza di show scrive : «E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne», facendo intendere di aver incassato un’altra delusione dall'ex.

Shakira, dopo la separazione da Gerard Piqué, avrebbe un flirt con Lewis Hamilton. Erano stati avvistati a un party dopo il GP di Silverstone della Formula 1 2023. Ora dalla Spagna arrivano nuove voci: i due si vedrebbero in gran segreto alle Baleari. In piena notte Hamilton avrebbe raggiunto in tre occasioni la villa di lei.

A “Temptation Island” è finita male la storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi: lei lo ha tradito con il single Edoardo. Con lui si è lasciata andare a dolci baci e languide carezze e Daniele l’ha presa proprio male. E pensare che erano entrati in gioco per decidere se avere un figlio oppure no.

«Ti sei nascosta, hai fatto le cose di nascosto, non è da persona matura. Sono sempre stato dolce, quello che faccio per la coppia non viene minimante considerato. Non hai fatto una bella cosa… Ho provato uno schifo totale» le dice Daniele. Ma lei risponde che si sentiva trascurata: «Ho ricevuto affetto da un'altra persona, tu mi hai rifiutato tante volte, a un certo punto non ci siamo più trovati. Perché secondo te non volevo venire a letto con te? Perché era solo quello tra di noi».

La controrisposta di Daniele: «Pensi solo a te stessa, non pensi a nessuno se non a te. Non me lo sarei mai aspettato, mai. E penso di non meritarmi una cosa del genere. Non pensavo che saresti arrivata a questo. Mi hai insultato dal primo giorno che sei arrivata qui». Filippo Bisciglia chiede a Daniele come lascerà il programma e il ragazzo non ha dubbi: «Uscirò solo, queste sono cose che non si perdonano».

Federico, con quella faccia degna di un film di Dario Argento, è “inquietante” anche per la tentatrice Carmen che lo rimbalza. E al falò con la sua Ale fa una figura di palta dichiarando di essere un tipo sincero: «Io i primi mesi che stavamo insieme sono stato malissimo mi sentivo soffocare, poi mi sono abituato e ci sono rimasto». Parole che fanno incazzare persino il conduttore Filippo Bisciglia che tuona: «Sincero tu? Magari potevi dirle tutto anni fa, quindi almeno non ridere, lei sta male». Nemmeno a dirlo, escono dal programma separati.

E per chiudere con “l’isola delle corna”, Perla e Mirko si sono lasciati dopo cinque anni ed entrambi stanno ancora frequentando i rispettivi tentatori. Mirko è raggiante, Perla un po' meno. Lui esce dal programma e nemmeno dopo un mese si fa lo stesso tatuaggio horror con la tentatrice Greta: «I tuoi occhi, la mia cura». Come se non fosse già troppo, liui ha già conosciuto i genitori di lee. La mamma di Greta posta una foro in barca con la figlie e Mirko e lui risponde: «Grazie suocera».

Sbarco alla grande di Manuela Arcuri su TikTok in tandem con il figlio di nove anni Mattia con “I consigli di una super mamma”. Eccone uno : «Se qualcuno ti tira una pietra, tu tira un fiore. Sì, ma con in vaso, forte, forte. “

Giulia Salemi ha festeggiato il compleanno del compagno Pierpaolo Pretelli in quel di Capri: i due, dopo un momento difficile, sono innamorati più che mai e hanno festeggiato con bottiglie di champagne con le loro facce. Anche meno, come direbbe lei . Adua Del Vesco a New York posta foto che dimostrano tutto il suo amore per Andrea Zenga. Giorgia Palmas che starebbe per sposare Filippo Magnini dice: «Ho una diastasi addominale e … una smagliatura»

Chiara Ferragni, dopo essere stata attaccata più volte da Selvaggia Lucarelli, si è vendicata mettendo un like a un post contro la giornalista. A scatenare il commento velenosette di un utente di Twitter è stata la reazione della giornalista al viaggio in Israele di Giulia De Lellis, pesantemente criticata sul web. In sua difesa, però, è arrivata la Lucarelli che si è limitata a dire all’amica di studiare e informarsi prima di frequentare certi posti. Parole che hanno scatenato il post di un utente che ha incassato il like della Ferragni: «Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente. Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio».

Lieto evento per Miriam Leone che dice di essersi accorta di essere incinta, prima di qualsiasi test di gravidanza, da alcune foto che le hanno scattato: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo “.

