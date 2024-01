PILLOLE DI GOSSIP! – ALFONSO SIGNORINI INCAZZATO CON I MORTI DI FAMA NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO”: “LA MANCANZA DI EMPATIA MI LASCIA LETTERALMENTE SENZA PAROLE”. A FAR IMBUFALIRE IL PRESENTATORE SONO STATI I COMPORTAMENTI DEI CONCORRENTI DOPO L’USCITA DI BEATRICE LUZZI DALLA CASA PER LA MORTE DEL PADRE – L’ATTORE JEREMY ALLEN WHITE IN LOVE CON LA CANTANTE ROSALIA – LE DONNE DEL TRIANGOLO DELLE CORNA FUGGONO DALL’ITALIA: BELEN SVACANZA CON ELIO LORENZONI IN ARGENTINA, ALESSIA MARCUZZI SEXY ALLE MALDIVE…

Ivan Rota per Dagospia

il post su instagram di alfonso signorini

Mai successo nella storia del Grande Fratello diventato ora un bordello senza rispetto: Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram la foto del cast del Grande Fratello e si è lamentato per il comportamento della maggior parte dei gieffini: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del Grande Fratello mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì“.

Come sapete Beatrice Luzzi ha lasciato la casa per la morte del padre e non si sa se rientrerà. Alcuni concorrenti, saputo che era uscita per un grave problema, si sono comportati in modo indegno. In primis Giuseppe Garibaldi: “Guarda che la macumba funziona”, ha detto mentre stava facendo una partita a carte con Anita Olivieri, che è poi scoppiata a ridere. C’è da sperare che il conduttore lunedì non si limiti a una strigliata.

belen

Anita, Letizia, Varrese e Rosy Chin hanno cantato, urlato, guardato film comici e pensato alla festa di compleanno di Varrese.

Lunedì Cesara Buonamici era stata come sempre “profetica” (al contrario): “A me Garibaldi sta simpatico, per quanto riguarda Massimiliano non credo che sia la persona che stanno dipingendo, Anita non mollare ci piaci così come sei. Per quanto riguarda Beatrice penso che un po’ se la sia cercata”. Mettetele qualcuno vicino… La avvisiamo che al televoto (annullato) la Luzzi aveva oltre il 60% di preferenze.

Letizia si lamenta della serata di festa annullata perché è morto il padre di Beatrice. Proprio lei che ci ha ammorbato per mesi per la perdita del padre e che doveva essere la prima a capire. “Un applauso a Letizia. É l’ unica che avrebbe dovuto capire…Ha fatto più schifo di tutti”, ha detto Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia.

elio lorenzoni belen

Le battute migliori del GF. Vittorio: "Devi usare una cosa che secondo me hai lasciato sotto il letto.” Letizia: "La dignità?" Vittorio: "Il cervello”. Il discorso del “presidente” Varrese in un interminabile monologo: “Ho dovuto fare del silenzio un arma per me stesso.” Infine Fiordaliso dice che i ragazzi sono tristi per il fatto di Beatrice e Greta: “Spero sia per Bea, ma perché ieri no e oggi sì?”

Rosanna Fratello è tutto tranne che amica di Beatrice Luzzi, eppure ha fatto il giro della casa per far smettere di cantare e far abbassare la voce ai concorrenti. Con lei Vittorio e Fiordaliso in lacrime, Stefano, Sergio e Maddaloni pentito dei suoi atteggiamenti (la vera banderuola della casa).

Per Sara Ricci serve qualcuno di bravo. Dopo aver amato e poi odiato la collega, ha postato messaggi deliranti: “Bea, sono molto addolorata per te, ti sono accanto con il pensiero, purtroppo so bene come ci si sente“, ha scritto ricordando la prematura scomparsa di sua madre. “Ritorna presto, è casa tua”. Infine: “Ho il cuore in lacrime perché per via delle regole del gioco non ci siamo riuscite a chiarire, ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene.”

jeremy allen white e rosalia

Alessandro Gassman sempre più incazzato: “Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanculo.”

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo hanno aggiornato i loro profili social nelle ultime ore applicando però una strategia. La madre dell’influencer ha deciso di impegnarsi a cancellare i commenti negativi e bloccare gli hater.

alessia marcuzzi

É il sex symbol del momento: l’attore Jeremy Allen White, per Calvin Klein nella nuova campagna pubblicitaria fotografato da Mert Alas, fa arrapare tutti. Ma resterete delusi: nel suo cuore continua a esserci Rosalia. La cantante di Motomami e la star di The Bear sono innamorati.

Via dalla pazza folla e dal gossip di Natale (lei, Belen e Stefano De Martino), Alessia Marcuzzi con un costume zebrato si gode le spiagge paradisiache delle Maldive, si sta rilassando in un resort di lusso, e si gusta la tranquillità dell’atollo di Landaa Giraavaru. Le conviene toccare ferro e fare le corna prima di tornare in Italia.

