Ivan Rota per Dagospia

Non solo Alexandra di Lussemburgo, Sophia Richie e Simon Biles, nell'ultimo weekend si sono sposati anche Viola Arrivabene e Charlie Siem, violinista che Umberta Gussalli Berretta fece conoscere per prima in Italia. Lei è nipote di Amedeo di Savoia-Aosta. Primogenita di Bianca di Savoia-Aosta e del conte Gilberto Arrivabene Visconti Gonzaga. Lui è figlio dell'uomo d'affari norvegese Kristian Siem e della britannica Karen Ann Moross. Ex ragazzo prodigio, oggi Charlie è un talento apprezzato in tutto il mondo.

Ambra Angiolini ha festeggiato con i figli Jolanda e Leonardo, nati dalla relazione con l'ex Francesco Renga: “Ho scoperto che a quarantasei anni appena compiuti è la realtà la cosa che desidero in ogni candelina che ho spezzato. “Grazie a loro ho la vita vera che volevo… ed anche grazie al mare d’amore che arriva da voi. Grazie (chi ha i diritti di questa parola si merita la ricchezza eterna ) #birthday #real #grazie»”, ha scritto sulla sua pagina Instagram Ambra Angiolini, condividendo una foto della festa in famiglia. E il suo nuovo compagno Andrea Bosca ( famoso come fantasma in Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek) le ha scritto: “ Sei tutto lo splendore”.

“Per me non importa se sia grande o piccolo (il serpente)”. Corinne Clery. Isola dei Famosi/Histoire D’O. Ai posteri.

“Per me Emanuel Lo ( il professore di Amici e marito della cantante Giorgia) fa sesso da tutti i “fori” (voleva dire pori), fa ribollire il sangue”. Cristiano Malgioglio.

Brutta gaffe di Alessandro Cecchi Paone verso Nathalie Caldonazzo che l’ accusava di odiare le donne. Lo “scienziato” le ha detto che parla male di tutti, anche dei parenti di Massimo Troisi, il regista e attore scomparso che ebbe una storia d’amore con la Caldonazzo, che ieri sera é finita in nomination con Cecchi Paone con in fidanzato Simeone e Fiore Argento, amatissima da Vladimir Luxuria (ieri sera con un abito “artistico” ispirato a Mondrian).

Ricordiamo che il nipote di Troisi, Stefano Veneruso, ha detto: “In quel periodo accanto a Massimo c’eravamo noi della famiglia, io ero con lui dal mattino alla sera e sinceramente Nathaly non me la ricordo proprio” (riferito a quando Troisi stava male e Caldonazzo diceva di essere stata con lui ogni giorno). Lei ha risposto in tv : “Sinceramente io avrò visto lui due volte e ho vissuto due anni a casa di Massimo. Mi fa ridere perché io ho fatto riavvicinare le sorelle ma soprattutto quando a Houston abbiamo passato un brutto periodo in ospedale io chiamavo la famiglia e chiedevo sostegno ma chi non aveva il passaporto, chi aveva paura dell’aereo. Io non voglio fare polemica ma se vengo attaccata su questo io che devo fare, sorrido ma lo sanno i testimoni”

Se la scorsa settimana tutti hanno notato l’ outfit castigato di Ilary Blasi, ieri si é ricreduto: tanga in vista e corsetto. Un po’ fetish, un po’ mistress. Ma perché? E poi pare si sia irritata per i continui interventi dell’opinionista Enrico Papi che a volte pare il conduttore. Tanto da fare arrivare la Blasi a dire: “Basta Enrico, non c’é tempo.”

Ma Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, ci fa o ci é? Mentre Ilary Blasi sta intervistando Marco Predolin, primo cacciato dalla spiaggia, interrompe e dice che se ne deve andare. Nessuna replica. E poi dice che il cappello di carbonio (?) che indossa é un omaggio al popolo dell’Honduras…

In un'intervista rilasciata a Super Guida Tv Alvin ha parlato della separazione tra l'amica Ilary Blasi e Francesco Totti. “Io credo che i periodi burrascosi facciano parte della vita di ognuno di noi. Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui uno meglio crede”. Un genio.

Come riporta Fabiano Minacci, Jonan Wiergo, uno dei concorrenti di Supervivientes 2023 e influencer, nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi spagnola ha potuto rivedere il fidanzato, Cristian Tomas. Per poter riabbracciare il compagno, Jonan ha dovuto affrontare tre prove, ma alla fine ce l’ha fatta e i due hanno passato la serata insieme. Cecchi Paone docet . A Supervivientes arriverà come opinionista Oriana Marzoli, seconda classificata al GF Vip.

Dopo una settimana già litigi a non finire all’Isola dei Famosi. Gli uomini e le donne litigano senza senso. Andrea Lo Cicero vuole ricompattare il gruppo. Un maître a penser insopportabile. E infatti Ilary Blasi sorvola. Ma lui diventa leader della puntata. Se non lo fosse diventato, sarebbe stato votato da tutti.

“Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno…Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto..”, cosí l’ex suor Cristina Scuccia , sempre piú legata a Helena Prestes, ha parlato del suo ex ragazzo. E poi a una domanda “hot” ha chiosato : “Se sono ancora vergine? In realtà sono leone…”

Prestes e Scuccia passano la giornata insieme. Un’amicizia molto stretta che ha fatto incazzare Nathaly Caldonazzo la quale ha accusato l’ex suora di essere la schiava della brasiliana e di fare tutto quello che Helena le ordina. L’ex suora si é scocciata ha risposto: “ho una testa pensante, non sono la sua schiavetta“. Poi ha nominato la coppia gay Cecchi Paone/Simone precisando:” “Ma faccio una premessa prima che si pensi a qualcosa di sbagliato. La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede, ma anzi: io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo”.

Grande successo per il concerto, organizzato dal tenore Vincenzo Puma al circolo milanese Alessandro Volta, che ha visto alternarsi molti cantanti lirici sul palco. Applausi e standing ovation per il giovane e bravo violinista Leonardo Moretti, pupillo di Daniela Iavarone, signora simbolo della Prima della Scala e presidente dell’Associazione Amici della Lirica. Leonardo Moretti é stato accompagnato al piano da Yutaka Tabata.

La mostra dei finalisti del Ro Plastic Prize 2023 (Rossana Orlandi Guiltless Plastic Prize) si è inaugurata a Palazzo Bandello. Tra i finalisti del prestigioso premio spicca il lavoro di Francesco Maria Messina (FMM Design), finalista con la libreria Re-epples.

Simone Coccia, ospite di Mara Venier a Domenica In, lascia una porta aperta a un possibile ritorno dalla sua amata Stefania Pezzopane:” Non escludo nulla. Ci sono tante coppie che pensavano fosse finita e poi sono tornate insieme. Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere. Forse potrebbe essere un momento di riflessione…”

