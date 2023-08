PILLOLE DI GOSSIP! – ILARY BLASI E MICHELLE HUNZIKER SCATENATE IN DISCOTECA IN SARDEGNA - RICCARDO SCAMARCIO E BENEDETTA PORCAROLI CI RIPROVANO: AVVISTATI INSIEME IN UN RISTORANTE PUGLIESE – VACANZE HOT A IBIZA PER ANNA TATANGELO E MATTIA NARDUCCI - PANICO AL BALLO DELLA CROCE ROSSA A MONTECARLO: CHARLENE NON HA GRADITO LA PRESENZA DI NICOLE COSTE, LA DONNA DAL QUALE IN PASSATO ALBERTO HA AVUTO UN FIGLIO – SARA CROCE SCARTATA DAL “GRANDE FRATELLO” – AL REALITY “IL COLLEGIO” ARRIVA LA FIGLIA DI…

Ivan Rota per Dagospia

stefano de martino

E chi ferma più Stefano De Martino? Mentre la sua ex Belen Rodriguez per ora è a spasso, lui, dopo “Made in Sud” e “Stasera Tutto è Possibile”, per la prossima stagione tornerà in onda con “Bar Stella” e “De Martino Live”, uno show con grandi ospiti che andrà in onda il 14 e 21 dicembre. Inoltre sarà la voce narrante del reality “Il Collegio”.

E mentre Il “Grande Fratello” sta per assomigliare sempre più a “Ti Spedisco in Convento”, “Il Collegio” si trasforma in una sorta di “Grande Fratello”: tra i partecipanti c’è Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro.

sara croce

Prima polemica per il cast del nuovo “Grande Fratello” claustrale: Sara Croce, ex madre natura di “Ciao Darwin” ed ex Bonas di “Avanti un altro!”, sarebbe stata scartata ai provini. Apriti cielo: dopo la notizia è intervenuta la madre della ragazza per dire che è stata Sara a dire no ad Alfonso Signorini: nonostante le avessero dato molti più soldi pur di averla, lei avrebbe rifiutato per un lungo impegno negli States.

Ilary Blasi, tutta d’argento vestita, se la spassa in Sardegna con la sodale Michelle Hunziker, esperta di divorzi: insieme scatenate in discoteca.

Panico al Ballo della Croce Rossa a Montecarlo: Charlene, moglie di Alberto di Monaco, non ha gradito la presenza della rediviva Nicole Coste dalla quale il principe Alberto ha avuto il figlio Alexandre, oggi diciannovenne. Il servizio d’ordine si è adoperato perché le due donne stessero a debita distanza.

paolo kessisoglu silvia rocchi

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, dopo la rottura, ci riprovano. La conferma di un ritorno di fiamma tra i due attori arriva da una segnalazione secondo la quale i due si sono incontrati per una cena romantica prima a Sabaudia e poi a Monte Sant'Angelo, in Puglia.

L’inviata de “La Vita in Diretta”, Lucilla Masucci, ha sposato il compagno Andrea. Alle nozze, che si sono svolte a Napoli lo scorso weekend, c’era naturalmente il conduttore del programma di Raiuno, Alberto Matano. Su Instagram ha postato i momenti più belli del matrimonio, celebrato in giardino tra fiori bianchi e limoni. «Napoli, festa, pizza, amore», ha commentato il giornalista. A festeggiare, anche Raffaella Longobardi, inviata icona del programma.

anna tatangelo mattia narducci 4

E a proposito di matrimoni, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini del Teatro alla Scala, si sposano il dieci agosto nel Salento. Ricordiamo che lui le chiese la mano davanti a migliaia di persone sul palco dell’Arena di Verona dopo lo spettacolo Roberto Bolle & Friends.

Guendalina Canessa dopo aver lanciato la “fake news” riguardante l‘evirazione in carcere di Alessandro Impagnatiello, il ragazzo che lo scorso maggio ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, è stata smentita dal garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto. Lei non si rassegna e si difende: “Avere rotto il cazzo perché io quello che ho saputo da fonti interne l’ho detto nelle mie storie, punto. La vera bufala siete soltanto voi!”.

michelle hunziker ilary blasi

Paolo Kessisoglu ha ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadel: si tratta di Silvia Rocchi, architetto milanese. Va a gonfie vele la storia tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci: acrobazie da kamasutra in piscina a Ibiza. Molto meno hot le vacanze di Gigi D’Alessio, ex della Tatangelo: in Sardegna con la compagna Denise Esposito e i figli.

A Porto Rotondo l’arte è di casa. L’ospite artista di questa estate sarà il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory con lo spettacolo “In verità vi dico” in cui, attraverso Dante e Leonardo, racconta il viaggio di luce che accompagna l’uomo. La Fondazione PortoRotondo organizza due serate nella Chiesa di San Lorenzo a Porto Rotondo le sere del 9 e del 10 agosto. Con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giovanni Pasini, prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra e con il pianista e compositore Andrea Granitzio della Royal Birmingham Conservatoire.

nicole coste 1

L’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti firma per il sesto anno l’immagine del manifesto ufficiale, e per il quinto anno la sigla, della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, giunta all’ottantesima edizione (30 agosto – 9 settembre 2023). L’immagine scelta per il manifesto dell’80esima mostra si ispira alla tradizione del cinema on the road.

