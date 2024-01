PILLOLE DI GOSSIP – SCANDALO KYLE WALKER: OLTRE ALLA MOGLIE E ALL'AMANTE AVEVA ANCHE UN'ALTRA DONNA - LA FAMIGLIA ITALIANA DI BIANCA CENSORI (CHE VIVE IN ABRUZZO, A GIULIANOVA): “CI HA SNOBBATI, CI SAREBBE PIACIUTO CONOSCERLA QUANDO È VENUTA IN ITALIA” – GRANDE FRATELLO HARD! GRETA: “NON RITENGO MIRKO COME MIO EX”. E STEFANO: “NON È UN EX? PERCHÉ NON TI HA PUCCIATO IL BISCOTTO?” - WILLEM DAFOE E LE CANZONI DI BATTIATO, ARIANNA MIHAJLOVIC E LE ULTIME ORE DI SINISA, MAHMOOD FINISCE SUI MATERASSI, GLI SCAZZI TRA SOLEIL SORGE E SOPHIE CODEGONI E L'IRONIA DI NUNZIA DE GIROLAMO DA FIORELLO – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

L'attore Willem Dafoe ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa": "Ho iniziato a imparare l'italiano attraverso le parole delle canzoni di Franco Battiato, mi piaceva tantissimo la sua musica. Con il passare del tempo è diventato un grande amico nostro e per me è stato un grandissimo regalo conoscerlo, era una persona meravigliosa"

Il calciatore Kyle Walker ha avuto per anni due famiglie: una con la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e l'amante Lauryn Goodman, che gli ha dato altri due bambini. Ma negli anni Walker avrebbe frequentato anche una terza donna, come spifferato dal Sun.

Matteo Bocelli non é stato scartato per il Festival di Sanremo. Semplicemente, visto che é stato ospite l’ onore con il padre Andrea Bocelli, non ha ritenuto opportuno mettersi in gara quest’ anno.

In che senso Andrea Bocelli ha chiesto al Presidente degli USA se esistono davvero gli UFO? “Ho detto a Obama: “dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?” Lui è rimasto un po' interdetto, ha detto “non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare.”

Kanye West obbliga Bianca Censori a stare zitta: la sta trasformando in Kim Kardashian, la sua ex. La donna, 28 anni, sarebbe schiava del rapper, che oggi si fa chiamare Ye. Dall'obbligo di non parlare mai, alla dieta a base di kebab, gelato e succo d'anguria fino all'abbigliamento e agli allenamenti duri, che la stanno trasformando in un oggetto. Ricordiamo il rapporto orale in barca a Venezia…

La famiglia è indignata. La cugina di Bianca, Fabiola Censori, che vive a Giulianova, dice: “…non ho mai incontrato Bianca ma mi piacerebbe molto: avremmo potuto mostrarle dove sono cresciuti suo padre, i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi nonni. Ci sentiamo un po' ignorati.”

Fabio Fazio ha provato a portare Lucia Annunziata a criticare la Rai. Annunziata ne è uscita con stile: "I giornalisti sono dei professionisti e quindi quando non vanno d'accordo con gli editori, devono dire che non sono d'accordo. "

Sempre Fazio a Fabrizio Biggio, ospite a Che Tempo che Fa con Francesco Mandelli: "Fabrizio tu ormai sei un uomo di punta della Rai per il programma Viva Rai Due che conduci con Fiorello. Ma quelli della Rai lo sanno che stasera venivi qui?"

Ornella Vanoni: “Sono una donna abbastanza felice: amo mio figlio Cristiano e i miei nipoti Matteo e Camilla. Mi danno una grande gioia. So l’età che ho, e non ho paura di andarmene. Sì, vorrei viaggiare ancora: a New York, in Brasile. Ho visto il mondo, ma non tutto.”

E ancora: “Io voglio vivere finché mi tocca vivere però fammi vivere bene fino a quel momento. Chi se ne frega di vivere fino a 200 anni, pensa che due maroni! Hai visto tutti, hai parlato con tutti, hai letto tanto… Di diventare vecchia non l'avevo previsto.”

Grande Fratello. Eppure Fiordaliso dovrebbe ricordarsi bene Vittorio nei giorni senza Beatrice Luzzi. Stava seduta accanto a lui, mentre piangeva a singhiozzi nell'attesa di sapere se Beatrice rientrasse o meno nella casa. Anche qui era sotto controllo e manipolato come ora dice la cantante voltagabbana?

Il figlio di Fiordaliso le dice “smetti di fare la zia (smetti di proteggere il gruppetto)” e lei attacca e carica il gruppetto contro Beatrice. La cantante vuole vincere a tutti i costi e vede Beatrice Luzzi come la piú forte.

sinisa e arianna mihajlovic

GF hard. Greta: “Non ritengo Mirko come mio ex, lui è una persona con cui mi sono frequentata ed è finita.” Stefano: “Ah non è un ex? Perché non ti ha pucciato il biscotto?” Fiordaliso : "Ci sei rimasta male per il pucciare il biscotto?" Greta: "Se mio fratello lo sente impazzisce.” E il fratello le fará una visita inaspettata.

Sui social tutti si aspettano che domani sera il Grande Fratello non si metta ad attaccare i soliti. I piú non hanno speranza visto l’ andazzo generale. Solo Alfonso Signorini, anche regista di opere liriche e quindi esperto di “trame”, puó riportare tutto sulla retta via e dare quindi interesse a un programma storico.

"Gli ho preso la mano e gli ho detto "ci penso io ai ragazzi". Appena ho pronunciato queste parole, Sinisa ha fatto l'ultimo respiro" Ospite di Verissimo, Arianna Mihajlovic ha raccontato il difficile anno vissuto senza il marito: “Non gli abbiamo detto che stava morendo”

Litigi continui tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Oggi si sbranano per una semplice ‘frangetta‘. La Sorge ha cambiato look e la Codegoni ha condiviso tra le storie di Instagram una sua foto con una parrucca con una frangetta. "C'è chi mette la frangia finta e chi ha il coraggio di tagliarla" ha postato la Sorge. Che pena.

Nicholas ad Amici in risposta alle ormai stantie critiche di Alessandra Celentano: “La figuraccia la sta facendo lei che mi sta umiliando davanti a tutta l’Italia.”

La Malgy é al settimo cielo. Dopo il successo mondiale della sua hit Ancora, Ancora, Ancora grazie al remix di Mark Romson (colonna sonora della sfilata di Gucci) ecco il botto su TikTok e in tendenza su X per la sua Se t’Amo t’Amo rilanciata da Rosanna Fratello. Tra poco il remix di Schiaffo, scritta sempre per la Fratello. Inoltre, il cantautore è in partenza per la Florida per registrare il suo nuovo disco.

A Viva Rai Due, Fiorello vede Valerio Staffelli con la figlia Rebecca, commentatrice al GF, é chiede: “Ma siete venuti apposta?” I due ridono: erano usciti per far fare i bisogni al cane.

Grande Fratello: Secondo Stefano Miele, il “famoso” stilista, Federico Massaro sarebbe gay. Durante una conversazione con Letizia Petris e Greta Rossetti, Fiordaliso ha espresso il suo disappunto riguardo a questo presunto outing. Federico aveva detto: “A me interessano tutte le persone. Non mi faccio gli harem io…” Greta su di lui: "È proprio il mio prototipo, sa di maschio.”

Marco Maddaloni ieri pomeriggio ha rivelato a Paolo Masella che il suo impegno con la produzione del GF è fino al 31 gennaio e che questi per lui sono gli ultimi dieci giorni.

Mahmood finisce sui materassi. Sono apparsi a Napoli, Milano e Roma materassi abbandonati in giro per le città, con varie scritte, tra cui:” Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno”, “Sembravamo impazziti… Siamo mai stati felici?”, “Mi chiedevo se un giorno avrei mai guadagnato abbastanza per invitare gli amici a cena” e sotto la firma Mahmood e la data 22/01/24. É una strategia di comunicazione virale in occasione dell’ uscita del nuovo album del cantautore che sará in gara a Sanremo 2024 con Tuta gold.

