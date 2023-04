PILLOLE DI GOSSIP! LA PROPOSTA INDECENTE DI ORNELLA VANONI A MARRACASH: "MI PIACI, SE AVESSI AVUTO 30 ANNI IN MENO TI AVREI SBATTUTO AL MURO" (VIDEO) – ENRICO PAPI SI VANTA DI AVER SCOPERTO ILARY - LUXURIA ALL’EX SUOR CRISTINA SCUCCIA: ”TUTTE E DUE ABBIANO PRESO I VOTI. TU IN CONVENTO IO IN PARLAMENTO. SIAMO DUE EX” - ALESSANDRO CECCHI PAONE PARLA DEL FIDANZATO SIMONE ANTOLINI - LAURA PAUSINI CONTRO I FETICISTI DELL’AUTOTUNE: “ADESSO CANTANO CANI E PORCI”. LA RISPOSTA DI BLANCO - STEFANIA PEZZOPANE PARLA DELLA FINE DELLA SUA STORIA CON SIMONE COCCIA. E DAMIANO DEI MANESKIN…

Ivan Rota per Dagospia

marracash ornella vanoni

La vicinanza del nuovo fidanzato Bastian Muller ha giovato a Ilary Blasi. Solitamente la prima puntata di un reality, con la presentazione del cast, é piatta e noiosa, invece lei ieri sera, coadiuvata dalla coppia di opinionisti più azzeccata mai vista in tv, ovvero Vladimir Luxuria e Enrico Papi, ha spaccato. Senza un attimo di noia, tra battute, doppi sensi (finalmente) e non-sense, Blasi ha reso L’Isola dei Famosi scorrevole. E daje! Un esempio: Corinne Clery dice:”Il cuore non ha rughe” e lei:” sì, ma altre parti si…”

“Non sta bene” , dice Enrico Papi di Alvin, l’inviato meno ironico mai visto, che appare in smoking, ma con i boxer . Alvin non capisce bene le battute e Ilary Blasi se la ride di brutto insieme ai due opinionisti.

L’ex suor Cristina Scuccia a proposito dell’ esperienza all’Isola dei Famosi: ”Ho pensato sino a un attimo fa chi me lo ha fatto fare.” E Luxuria: ”Tutte due abbiano preso i voti. Tu in convento io in parlamento. Siamo due ex.”

Enrico Papi scopritore di Ilary Blasi: “Per quanto riguarda Ilary posso dire di essere stato il primo a sceglierla in TV. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno di Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettammo li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità..”

ilary blasi

“Il primo anno insieme. Mi tiene in perenne stato di allegria, dice Alessadro Cecchi Paone del fidanzato Simone Antolini . “Ti terrà sveglio…” , dice Luxuria che elogia l’amore gay in prima serata. Alla coppia, che arriva in barca, viene offerta una bottiglia di champagne, anzi di prosecco, come precisa la Blasi. Ma perché i due non si sono buttati dall’elicottero?

Abbiamo anche una conduttrice magistrato nel cast. Claudia Motta. Fidanzata dello chef sciupafemmine Simone Rugiati, alla prima catena di scelte, rimane al palo e lagna di essere la più giovane e che quindi la dovevano salvare. Ma chi l’ha detto? Non viene eliminata, ma passa nella squadra degli accoppiati con Pamela Camassa. Gli altri sue gruppi sono gli hombres e le chicas.

cristina scuccia

Marco Mazzoli a Paolo Noise, i due dello zoo di Radio 105:”Non si cambia le mutande. Anche da grande sarai una merda. Non abbiamo peli sulla lingua: se li abbiamo non sono i nostri.” E a Alessandro Cecchi Paone e al fidanzato Simone che vincono la prova leader : “Si sono allenati in camera da letto”. Perfettamente in linea con la nuova linea editoriale Mediaset. E Enrico Papi: ”Volete che “pacco-à-porter” rientri in gioco?”, riferendosi a un concorrente. “Non mi piacciono i normodotati” dice Ilary Blasi e vai… Un solluchero per PSB.

“La scala di Sanremo ricostruita all’Isola ci è costata più del cachet di Luxuria”, dice Ilary Blasi dell’ impalcatura da cui scendono i Jalisse che , dopo quasi trent’anni che vengono esclusi da Sanremo, hanno trovato una nuova scala e forse un nuovo rilancio con L’Isola dei Famosi.

alessandro cecchi paone simone antolini

É già diventata un “meme” Fiore Argento che, davanti al braciere delle nomination, esclama: “Perché sono qui?” , con la voce che, se chiudi gli occhi, di par di sentire sua sorella Asia. E Papi: “Facciamo la braciolata”. Invece c’è un videomessaggio molto affettuoso e dolce del padre Dario Argento. Altro che regista horror, pareva William Wyler che diresse Vacanze Romane.

Anche un filosofo, ovvero Christopher Leoni, modello e attore compagno di Francesca Versace, che si definisce maschio sigma:”Il maschio sigma é sopra il maschio alfa. “ E Luxuria:”Ma é una posizione erotica?” . Poi Leoni spiega che il maschio sigma é quello tranquillo, ma guida gli altri. Forse meglio stia zitto sui red carpet…

alessandro cecchi paone simone antolini 4

Le isole non fanno troppo bene a Marco Predolin: ricordiamo quella alle Maldive in cui si portó una “imberbe” Michelle Hunziker (i due poi si lasciarono) a quella dei Famosi dove é stato prontamente nominato in coppia con Helena Prestes, amicissima di Nikita Pelizon, la vincitrice del GF Vip con cui aveva partecipato a Pechino Express. Se somiglia all’amica, che al GF Vip ha superato piú di venti nominati, ha buone speranze.

Laura Pausini se l’è presa con chi fa troppo uso dell’autotune:”Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono ‘cantiamo una canzone e diciamo delle parole…”

stefania pezzopane simone coccia colaiuta

Ci ha pensato il giovane Blanco a risponderle: “Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Quindi devo dire che non sono d’accordo con Laura Pausini…Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano. Io, per esempio, ascolto più volentieri Sfera Ebbasta. A me dà qualcosa in più uno Sfera nei suoi testi rispetto alla Pausini”.

blanco

Stefania Pezzopane parla della fine della sua storia con Simone Coccia e dice che il giudizio della gente ha portato alla crisi: ”Io ero oggetto di giudizi non su quello che facevo dal punto di vista politico, ma semplicemente per il fatto che ero impazzita. A me dicevano ‘si è rimbambita, si fa prendere in giro’, a lui dicevano ‘lo fai per soldi’. Tutte cose stupide, che però hanno costituito una presenza scomoda e costante. “

Innamoratissimi: Keanu Reeves ha descritto una serata con Alexandra Grant quando gli è stato chiesto di parlare del suo “ultimo momento di beatitudine”. L'attore ha rivelato: «Un paio di giorni fa con il mio tesoro. Eravamo a letto. Eravamo connessi. Stavamo sorridendo, ridendo e ridacchiando. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme». E poi, cosa per la coppia ancora più stana, un bacio in pubblico al Museum of Contemporary Art Gala 2023.

blanco martina valdes

Parliamo di Damiano David, leader dei Måneskin, la fidanzata Giorgia Soleri e Federica Pellegrini, queste ultime due concorrenti di Pechino Express. Il cantante, via social, ha detto che tifa per la coppia Pellegrini e il marito Matteo Giunta: “Tifo molto più per voi che per Giorgia», scrive sotto a un post dell'ex nuotatrice. «Povera Giorgia, ma hai visto quanto corre?», risponde la Pellegrini. E la Soleri: « Pure io tifo per loro onestamente».

damiano dei maneskin giorgia soleri