Ivan Rota per Dagospia

Di Bastian, il fidanzato di Ilary Blasi, per settimane non era rimasto nemmeno il cartonato. Pare che i due avessero litigato durante la loro vacanza in Brasile. Una persona vicino alla sorella della presentatrice continua a dire che sarebbe come un “figurante” da tirar fuori quando serve. Ma ora i due sono tornati a farsi vedere insieme. Lei è a Cortina e, in alcune storie, si è fatta immortalare con Bastian tra sorrisi, mani che si intrecciano e apparente complicità. Quando durerà questa nuova tregua?

Voci parlano di un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Maria De Filippi a far da “paciere”. Un’amica dice che la showgirl è arrabbiatissima con l’ex marito che l’avrebbe tradita, ma non con la ragazza di cui si parla. Lui al posto della fede, ora porta al dito un anello prezioso.

Inoltre Stefano De Martino è il primo ospite annunciato di “Belve”. Francesca Fagnani, che intervisterà per prima l’ormai ex marito di Belen, sarebbe uno dei sogni di Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle”.

Continua la tournée estiva di Cristiano Malgioglio che tra pochi giorni si esibirà ad Atene: al suo repertorio aggiungerà la “Danza di Zorba” e altri sirtaki da cantare in greco. Ne sentiremo delle belle, ma con quella bocca può dire ciò che vuole.

Altro che flirt con altre: Luca Marinelli sarebbe sempre più legato alla moglie di cui non si sente mai parlare pur essendo un’attrice. Alissa Jung è tedesca, nata a Münster, in Germania e nel suo paese d’origine è molto conosciuta perché ha recitato in diverse serie televisive e soap opera di Rosamunde Pilcher. Dall’ex Jan Hahn ha avuto due figli. Marinelli e la moglie abitano a Berlino.

Luca Marinelli e Alessandro Borghi si sono riavvicinati dopo un periodo di lontananza. Nell’ambiente si dice che la moglie di Marinelli sarebbe “gelosa” di questa amicizia. Borghi tempo fa dichiarò : «Io non faccio fatica ad amare un amico, il concetto di amore non l’ho mai messo su due piani diversi. Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo. Ma questo succede perché sono stato sempre libero».

Come mai questa strana sostituzione? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli approdano a “Ex on the Beach” prendendo il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno presentato per tre edizioni consecutive dal 2020 al 2022.

Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, si sarebbe legata a Julio Iglesias Junior, fratello del più famoso Enrique, e anche lui cantante. Da quel che si dice l’uomo era fidanzatissimo. Avrebbe lasciato la donna con cui aveva una relazione proprio per la Romero. Sarà vero?

Per la serie “ho sentito cose che voi umani” la proposta dei taxi fuori dalle discoteche per portare a casa i ragazzi ubriachi, lanciata da Matteo Salvini e ora in fase sperimentale, nascerebbe da un’idea di Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultimo “Grande Fratello Vip”.

Ecco cosa scrive l’ ex gieffina su Instagram: «Giorni fa è successa una cosa incredibile. Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima, sono stata chiamata a partecipare a un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale. Sta di fatto che due giorni fa è uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo…Vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate!». Ma chi l’ ha chiamata?

Infondate voci di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni che spiega: “Ieri ho fatto questa bellissima escursione con fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l'ha pubblicata e ha scritto come caption "ciao amore". E oggi vedo mille articoli che vedono questo "ciao amore" come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire”.

Sarà il caldo, ma Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti risponde alle domande dei follower usando il suo alter ego “Diabolique”, quello del brand beauty che ha ideato. Parla di genitali maschili “minuti”. Tra le chicche: “Se un miliardario ha il micro pene è inutile” e poi : “Pisello. È il grande determinante della personalità di un uomo.”

Centinaia di rose colombiane rosso porpora, candelieri dorati su tovaglie di lino candido, sottopiatti d'argento e fontane di fuochi d'artificio al Melograno di Monopoli, nel cuore della Puglia, per il compleanno di Monica Setta. Cosimo Amico ha preparato per gli ospiti della conduttrice di “Uno Mattina in famiglia”, di “Generazione z” e “Donne al bivio” un menù da urlo. Da oggi Setta torna al lavoro perché l'11 settembre debutta con una trasmissione quotidiana su radio 1 alla vigilia della ripresa dei suoi programmi tv.

La rinascita del barocco. Non solo pop: ora i ragazzi fanno la fila per vedere i controtenori e tra questi uno in particolare. La nuova icona è il giovane Carlo Vistoli che sarà in autunno al Teatro dell’Opera di Roma con Giulio Cesare in Egitto diretto da Damiano Michieletto e poi al Teatro alla Scala a Milano con L’Orontea di Antonio Cesti.

Una mostra imperdibile su Mario Schifano: visionario, sognante e innamorato. Fino al 29 ottobre Le Gallerie d’Italia a Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano la mostra “Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990”, dedicata a uno dei più importanti artisti italiani della scena nazionale e internazionale del XX Secolo.

L’ Influencer , imprenditrice e “attivista” Giorgia Soleri , a un fan che mette in dubbio che lei e Damiano “Maneskin” David fossero una coppia aperta, ieri ha risposto: “Ragazzi sono onesta, secondo me avete un’idea delle relazioni stereotipata e appiattita. Come ho accettato la coppia aperta? Io non accetto, ma io scelgo!”. Ha poi aggiunto che non tornarebbe insieme a Damiano: “Come sto adesso che sono sola? Meravigliosamente bene. Avere i miei spazi, le mie abitudini, i miei riti, è qualcosa che mi mette in pace con l’universo ed è stata una necessità di cui ho sentito presto il bisogno. Non tornerei mai indietro“.

