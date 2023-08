DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…