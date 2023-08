PIOVE SUL BAGNATO – IMPAZZA SULLE CHAT DI TUTTA ITALIA IL VIDEOAPPELLO DEI RESIDENTI DI FONTANELICE, IN EMILIA ROMAGNA, CHE METTE SOTTO ACCUSA TUTTA LA FILIERA DI GOVERNO: DALLA MELONI A SALVINI, PASSANDO PER FIGLIUOLO E BONACCINI – A 3 MESI DALLE ALLUVIONI CHE HANNO DEVASTATO LA ZONA, LA STRADA PROVINCIALE CHE PORTA AL PICCOLO CENTRO APPENNINICO È ANCORA IMPRATICABILE. E LORO, GIUSTAMENTE, SI INCAZZANO PERCHÉ TEMONO DI RIMANERE ISOLATI D’INVERNO: “L’EMERGENZA È ANCORA ATTUALE, NON È UNA SITUAZIONE ACCETTABILE” - VIDEO

Un videoappello che è diventato virale […]. Arriva da alcuni residenti e imprenditori agricoli di Fontanelice, piccolo centro appenninico della Valle del Santerno: a tre mesi dalle alluvioni di maggio chiedono che la Sp33 che collega la provincia di Bologna a quella di Ravenna possa essere riaperta, anche con una soluzione provvisoria.

Molti punti franati sono stati sistemati, ma non il tratto dove le violente piogge hanno fatto i danni peggiori. Per raggiungere case e aziende gli abitanti devono utilizzare una strada comunale, chiamata “strappo di Pantani”, «che mette in pericolo l’incolumità» di chi vi transita, «perché è stretta e con forti pendenze ». E ha ugualmente riportato danni che potrebbero accentuarsi.

La frana […] misura un centinaio di metri, ma il versante è ben più ampio e non si esclude che possano verificarsi ancora movimenti. «Aiutateci, condividete questo video», è stata la richiesta dei residenti, che temono di rimanere isolati in caso di un inverno difficile sul fronte maltempo, col concreto rischio di evacuazione: «Qui abitano una cinquantina di famiglie, ci sono una dozzina di aziende che ospitano migliaia di capi di bestiame fra ovini e bovini», ricorda Stefano Colli, titolare di un agriturismo e portavoce della protesta […].

«Non vogliamo abbandonare il nostro territorio. Chiediamo una risposta dallo Stato che deve intervenire e anticipare i soldi. Comune e Città metropolitana hanno già speso tutto quello che potevano in emergenza. Vogliamo quantomeno una sistemazione temporanea […] L’emergenza è ancora attuale, non è una situazione accettabile».

Il video sta accendendo i riflettori su Fontanelice, ma questo provoca un senso di amarezza nel sindaco, Gabriele Meluzzi: «Da tre mesi denuncio questa situazione ed evidentemente i piccoli Comuni non sono ascoltati, se per muovere il mondo è necessario un video virale ». Fontanelice ha 1.900 abitanti, oltre 40 le frane censite e la stima dei danni ammonta a 5 milioni. «Ho già speso 300mila euro per interventi in somma urgenza. Il commissario Figliuolo ha promesso i fondi da settembre e io gli credo.

Però secondo i piani del governo la ricostruzione avverrà dalla prossima estate: qui rischiamo dopo il prossimo inverno di ritrovarci ad avere strade più dissestate di oggi e problemi più gravi. E serviranno altri soldi. È come se fossimo in un’eterna rincorsa».

[…] il ministro Matteo Salvini ha chiesto «di approfondire immediatamente la vicenda». Parole per le quali insorgono tre sindaci, quello di Fontanelice, di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, e di Casalfiumanese, Beatrice Poli. Bignami, attaccano, «a seguito di un video» e non dopo un confronto con i sindaci del territorio «si sente chiamato in causa. Avrà forse la coda di paglia?». «Polemiche sterili» di «sindaci del Pd», le liquida il viceministro bolognese.

