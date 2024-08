27 ago 2024 17:02

PIOVE SUL BAGNATO IN SUDAN – OLTRE 60 PERSONE SONO MORTE PER IL CEDIMENTO DI UNA DIGA, A CAUSA DALLE PIOGGE TORRENZIALI CHE DA SETTIMANE COLPISCONO IL PAESE AFRICANO - COME SE NON BASTASSE LA GUERRA CHE DA CIRCA UN ANNO E MEZZO HA PROVOCATO MIGLIAIA DI VITTIME, LE ALLUVIONI HANNO CAUSATO QUASI 120MILA SFOLLATI DA INIZIO GIUGNO…