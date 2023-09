PIOVE SUL “BRUCIATO” – IL FESTIVAL DEL “BURNING MAN” SI TRASFORMA IN UN INCUBO PER GLI OLTRE 70 MILA FRICCHETTONI ARRIVATI IN NEVADA – MIGLIAIA DI SPETTATORI SONO RIMASTI BLOCCATI NELLA LOCATION DEL FESTIVAL A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LO STATO AMERICANO – C’E’ ANCHE UNA VITTIMA TRA I PARTECIPANTI E ALCUNE PERSORE HANNO DECISO DI SCAPPARE A PIEDI, PERCORRENDO CHILOMETRI IN MEZZO AL FNAGO - LE CONDIZIONI METEO DOVREBBERO MIGLIORARE LUNEDI’, MA CI VORRÀ TEMPO PRIMA CHE IL TERRENO SI ASCIUGHI E TORNI PRATICABILE PER I... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Matteo Castellucci per www.corriere.it

La pioggia torrenziale ha trasformato in una trappola uno dei festival più ambiti degli Stati Uniti. Dal 1990 nel deserto Black Rock del Nevada si raduna un accampamento che somiglia a una metropoli alternativa per il «Burning Man». […]C’è una vittima, in attesa che torni il sole.

I partecipanti all’edizione di quest’anno sono circa 70mila: moltissimi di loro sono rimasti bloccati nel fango. Sabato […]è stato consigliato loro di razionare cibo e acqua, benzina. Di passare la notte al riparo e all’asciutto. A chi era in viaggio per raggiungere la «playa» (si chiama così la location centrale) le autorità hanno detto di tornare a casa. Chi era già lì non ha avuto scelta, con le strade interrotte e il terreno melmoso che inghiotte le ruote delle automobili. Ha chiuso anche l’aeroporto temporaneo allestito come ogni estate.

La situazione più critica, al festival, l’ha patita chi si era attrezzato in tenda. I bagni sono fuori uso, il WiFi è appeso ai generatori. Le immagini pubblicate sui social mostrano gente inzaccherata costretta a fasciarsi di cellophane le scarpe, oppure ad avvolgerle in sacchetti della spazzatura, pur di riuscire a districarsi nella fanghiglia. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pershing ha aperto un’indagine per la morte di una persona durante il festival funestato dal maltempo.

Pur di andarsene, qualcuno ha guardato all’unica via praticabile, si fa per dire. Ha affrontato una camminata di 8 chilometri […]. Se alcuni reduci hanno ballato nel fango, o lo hanno usato per improvvisate sculture, il Dj e producer Diplo ha postato su un X un video dove fugge a bordo di un pick-up di suoi fan, in compagnia del comico Chris Rock. Nel frattempo, gli organizzatori radunavano veicoli a 4 ruote motrici, gli unici in grado di disincagliarsi, da impiegare nelle operazioni di soccorso.

Con gli ultimi rovesci attesi nel pomeriggio di domenica (orario locale, la tarda serata italiana), il peggio sarà passato. «Lunedì sul tardi le condizioni meteo dovrebbero essere in nostro favore. Potrebbe avvenire prima o dopo», scriveva laconico il sito del Burning Man. Sull’area è piovuto in poco tempo un volume di pioggia equivalente a quello di due o tre mesi, per la stagione e la regione.

Anche pochi centimetri d’acqua, nel deserto arido, possono causare un allagamento. Il punto è proprio questo: quanto ci vorrà perché il terreno si asciughi e torni praticabile per i mezzi. Nel peggiore dei casi, potrebbero volerci giorni. […]

