8 ott 2024 12:12

PIOVE, SENTI COME PIOVE… – L’ITALIA SARÀ BERSAGLIATA DA PIOGGE TORRENZIALI FINO A GIOVEDÌ. UN’ONDATA DI MALTEMPO CHE FARÀ CADERE OLTRE 200 LITRI DI ACQUA PER METRO QUADRATO AL CENTRONORD – PREVISTI NUBIFRAGI IN LIGURIA, TOSCANA, ALPI E PREALPI. ALLERTA ANCHE IN PIANURA PADANA, UMBRIA E LAZIO – NELLE REGIONI SETTENTRIONALI SI REGISTRERÀ UN BRUSCO CALO DELLE TEMPERATURE, MENTRE DA ROMA IN GIÙ…