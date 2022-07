PIOVONO ACCIUGHE DAL CIELO! – A SAN FRANCISCO DA SETTIMANE CENTINAIA DI ACCIUGHE CADONO SULLE CASE, SUI GIARDINI E SULLE AUTO – TUTTA COLPA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO (E COME TE SBAGLI): CON L’ABBASSAMENTO DELLE ACQUE LA BAYA ARENA SI È RIEMPITA DI PLANCTON, ATTIRANDO MIGLIAIA DI PESCI, A LORO VOLTO CACCIATI DAI PELLICANI CHE SPESSO, NELLA FOGA DI ABBUFFARSI, SI FANNO SFUGGIRE LE PREDE DAL BECCO MENTRE SONO IN VOLO – E PENSARE CHE GLI IDIOTI DEL WEB AVEVANO IPOTIZZATO CHE IL FENOMENO FOSSE UNA NUOVA CHALLENGE SU TIKTOK…

Da www.leggo.it

acciughe in mare

San Francisco è invasa di acciughe. Nella celebre città californiana le acciughe piovono letteralmente dal cielo. Il fenomeno che ormai si ripete da un mese sta iniziando a infastidire i residenti che parlano di giardini, tetti e auto coperti da decine di pesci provenienti dalle acque costiere.

E lo strano fenomeno sarebbe da ricondurre al cambiamento climatico e alle basse temperature delle acque della Bay Area, la celebre baia in prossimità della città metropolitana.

TUTTA COLPA DEI PELLICANI

Acciughe

Con il repentino abbassamento delle acque la baia si è riempita di plancton, cibo molto apprezzato dalle acciughe che si sono riversate in massa nella zona costiera di San Francisco. Erano anni che non si vedevano così tante acciughe nella zona.

E a festeggiare della presenza delle acciughe non sono stati soltanto mammiferi marini come balene, delfini, focene e leoni di mare, ma anche migliaia di pellicani. Sono infatti decine gli avvistamenti di giganteschi stormi di pellicani. Quasi imbarazzati dalla quantità di cibo, provano a catturare quante più alici possibile.

pellicano bruno

Da qui derivano i problemi di trasporto: spesso, infatti, le acciughe sfuggono dal loro becco, precipitando a terra causando l'anomalo fenomeno che sta facendo impazzire i cittadini.

NESSUNA CHALLENGE DI TIKTOK

acciughe 2

E un evento così non poteva non essere condiviso sui social. Le prime testimonianze sono giunte proprio da lì: già un mese fa, sul network Reddit, alcuni utenti discutevano dei primi casi di questa insolita pioggia, ipotizzando che si trattasse di una sfida nata su TikTok. Ma in realtà è un problema molto più delicato legato al cambiamento climatico.

Negli stessi giorni, si aggiungeva un aggiornamento pubblicato dall'Otolith Geochemistry & Fish Ecology Laboratory (laboratorio di ricerca della University of Davis), in cui si annunciava che la stagione della schiusa per le acciughe sarebbe stata particolarmente ricca.

pellicani

La temperatura delle acque della Baia di San Francisco, essendo più bassa delle medie stagionali, ha provocato la risalita delle acque profonde. Il fenomeno consiste in uno spostamento massiccio, dagli abissi alla superficie dell'oceano, delle acque fredde, estremamente ricche di plancton.

san francisco 6 san francisco acciughe