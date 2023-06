PIOVONO SERPENTI - PANICO NEL CENTRO DI ALBANO LAZIALE DOVE UNA DONNA SI È VISTA ARRIVARE ADDOSSO UN SERPENTE DA UNA PALAZZINA ABBANDONATA: IL RETTILE LE È PIOMBATO IN TESTA, POI SI È MOSSO SUL COLLO E SU UN BRACCIO PER POI FINIRE A TERRA - LA SIGNORA, TERRORIZZATA, HA URLATO IN PREDA AL PANICO: NON È RIUSCITA A CAPIRE SE SI TRATTASSE DI UN SERPENTE VELENOSO MENTRE I RESIDENTI HANNO CHIESTO LA BONIFICA DELL’AREA CHE…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

Sono stati attimi di panico ad Albano Laziale. Una donna stava tranquillamente passeggiando per il centro. Fino a quando a via Leonardo Murialdo, dal nulla, si ritrova addosso un serpente. Le piomba in testa, cadendo da una palazzina abbandonata. A quel punto le grida sono state inevitabili: la passante se lo ritrova sul collo, poi sul braccio, fino a quando dopo qualche secondo di paura cade a terra. Un metro e mezzo di rettile: abbastanza lungo per spaventarsi.

Il fatto è avvenuto martedì 13 e le autorità sono subito intervenute per bonificare l'area su richiesta dei residenti, non tranquilli dopo la tremenda scoperta. D'altra parte la signora non è stata in grado di dare abbastanza informazioni che aiutassero a capire se si trattasse di un serpente velenoso.

Nessuno sa, quindi, se si trattasse di una piccola vipera o solo di una biscetta o di un biacco. Certo è che la zona, pur essendo in pieno centro di Albano, non è ben gestita: erba incolta, vegetazione alta non consente di sapere cosa si nasconda tra le piante e, appunto, una palazzina abbandonata lasciata all'incuria.

