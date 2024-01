PIPPAROLI A DIGIUNO - GLI STATI AMERICANI DEL MONTANA E DELLA CAROLINA DEL NORD HANNO INTRODOTTO DELLE MISURE PER LIMITARE L’ACCESSO AI SITI PORNO: ADESSO PER FARSI UNA SEGA SARÀ NECESSARIO FORNIRE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - COME RITORSIONE, PORNHUB HA IMPEDITO L’ACCESSO AL PROPRIO SITO DA ENTRAMBI GLI STATI – IN AMERICA E' SEMPRE PIU' DIFFICILE SMANACCIARSI: DECISIONI SIMILI SONO STATE PRESE IN LOUISIANA, UTAH, ARKANSAS, MISSISSIPPI, VIRGINIA, TEXAS E…

Da www.engadget.com

Negli Stati Uniti, negli ultimi giorni, il Montana e la Carolina del Nord sono stati in testa alla lista degli stati con il maggior numero di ricerche per "VPN". Tutta colpa delle nuove leggi sulla verifica dell'età entrate in vigore il 1° gennaio: i siti Web per adulti ora richiedono una copia dei documenti d'identità dei visitatori o, in alcuni casi, hanno bloccato del tutto l'accesso.

Come riporta 404Media, Pornhub ha scelto di impedire alle persone in entrambi gli stati di accedere al sito web invece di chiedere la verifica. Anche gli altri siti web di proprietà della società madre Aylo (ex MindGeek), tra cui Brazzers, Redtube e YouPorn, non sono più accessibili.

Se qualcuno nel Montana e nella Carolina del Nord tenta di accedere al sito web di Aylo, vedrà un videomessaggio della cantante Cherie DeVille, che spiega che fornire una copia del proprio documento d'identità a piattaforme per adulti mette a rischio i propri figli e la loro privacy.

Il Montana e la Carolina del Nord sono solo gli ultimi stati a richiedere alle piattaforme per adulti di verificare l'età dei visitatori: la Louisiana ha preso le stesse misure così come Utah, Arkansas, Mississippi, Virginia e Texas. Nel caso della Carolina del Nord, la norma è stata approvata all’interno di una norma che impone agli studenti delle scuole superiori di frequentare lezioni di informatica. Altri siti Web per adulti non di proprietà di Aylo utilizzano servizi di terze parti per autenticare l'età degli utenti invece di bloccare del tutto intere regioni.

