3 set 2023 18:09

PIPPAROLI, TREMATE: “STOP AI VIDEO PORNO SE L’ETÀ NON È CERTA”. IL GOVERNO PREPARA LA STRETTA PER I MINORI - IL BLOCCO VALE PER I SITI, MA NON PER I SOCIAL - IL PROVVEDIMENTO, SULLA SCIA DELL’ESEMPIO FRANCESE, E’ STATO PRESENTATO DALLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, EUGENIA ROCCELLA: “NON È CENSURARE, MA TUTELARE I MINORI” – SI STUDIA UN SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE IN CUI…