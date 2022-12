PIPPITEL! ALBERTO ANGELA CONQUISTA LA NOTTE DI NATALE: SU RAI1 “STANOTTE A MILANO” SI PORTA A CASA IL 23.8% DI SHARE CON 3.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “IL 7 E L’8” SI FERMA AL 13.3% - SU ITALIA1 “MIRACOLO NELLA 34A STRADA” AL 7.2% - BOOM PER LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO CHE VOLA AL 33% - AMADEUS (22.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%)

Nella serata di ieri, domenica 25 dicembre 2022, su Rai1 Stanotte a Milano ha conquistato 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il 7 e l’8 ha raccolto 2.123.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 la prima tv di Natale a Castle Hart ha interessato 1.191.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Miracolo nella 34a strada è scelto da 1.107.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Non c’è più religione ha incollato davanti al video 761.000 spettatori (4.7%).

Su Rete4 The Untouchables: Capone Rising totalizza un a.m. di 735.000 spettatori (4.8%). Su La7 Il padre della sposa ha registrato 293.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Just Friends – Solo amici segna 213.000 spettatori (1.3%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo è seguito da 507.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Il signore degli anelli – Le due torri raggiunge 413.000 spettatori (3.3%). Su RaiMovie La principessa Sissi arriva a 370.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 3.838.000 spettatori pari al 22.8%. Canale5 Paperissima Sprint registra 2.442.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza interessa 855.000 spettatori pari al 5.2%. Su La7 Uozzap! Collezione sigla 563.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Little Big Italy segna 291.000 spettatori (1.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.429.000 spettatori con il 19.4%, mentre L’Eredità Weekend da 3.013.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.513.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 2.202.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 Una corona per Natale ha raccolto 727.000 spettatori (5%). Su Italia1 Elf raccoglie 756.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.451.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Blob è visto da 852.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 660.000 spettatori (4%). Su Tv8 100% Natale segna 321.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Edition arriva a 213.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 206.000 spettatori (12.7%) nella presentazione, 467.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.391.000 spettatori (24.1%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 948.000 spettatori e il 23.7%. A seguire Lo Zecchino di Natale interessa 1.481.000 spettatori (21%) e A Sua Immagine, in onda dalle 10:29 alle 11:55, ottiene 1.544.000 spettatori (20.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 264.000 spettatori pari al 13.5% e Tg5 Mattina 1.019.000 spettatori pari al 23%. A seguire L’inverno delle meraviglie ottiene 893.000 spettatori pari al 14.1%. A la Santa Messa intrattiene 902.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 Una principessa a Natale è visto da 325.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 Beethoven – L’avventura di Natale ottiene un ascolto di 282.000 spettatori (4.5%), mentre Balto 2 – Il mistero del lupo sigla 443.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Geo convince 152.000 spettatori pari al 3%. A seguire Timeline interessa 144.000 spettatori pari al 2.3%, O anche No 124.000 spettatori pari all’1.9% e Protestantesimo 120.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 186.000 spettatori con il 2.6% e la presentazione di Dalla Parte degli Animali 128.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 La legge è legge realizza un a.m. di 112.000 spettatori (1.8%) e L’Ingrediente Perfetto di 145.000 spettatori (2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa di Natale raccoglie 2.099.000 spettatori con il 26.8% e la Benedizione Urbi et Orbi 2.920.000 spettatori con il 33%, mentre il Concerto di Natale da Assisi 2022 è la scelta di 2.098.000 spettatori con il 23.6%. Su Canale5, in replica, Le Storie di Melaverde arriva a 742.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 951.000 spettatori (12%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.173.000 spettatori (13.2%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 400.000 spettatori pari al 5.1%, Citofonare Rai 2 conquista 451.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione a 348.000 e il 4.5%).

Su Italia1, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 570.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 348.000 spettatori (3.9%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa è seguito da 300.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali sigla 185.000 spettatori (2.4%), dopo il tg, Fantozzi alla riscossa conquista 216.000 spettatori (2.4%). Su La7 Uozzap! Collezione totalizza 111.000 spettatori (1.4%) e L’Aria che Tira – Il Diario 112.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 1.644.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, 1.819.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte e 1.828.000 spettatori con il 20% nella terza parte di breve durata (presentazione a 1.652.000 e il 19.2%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 2.010.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 1.716.000 spettatori (18.9%), Il Volo – Natale a Gerusalemme raccoglie 1.014.000 spettatori (11.5%), mentre Christmas at the Palace sigla 933.000 spettatori (9.1%).

Su Rai2 Un Babbo Natale tutto nuovo incolla davanti al video 338.000 spettatori pari al 3.9%, Feste col ladro 378.000 spettatori pari al 4.2% e Sì, lo voglio 431.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 416.000 spettatori (4.7%). A seguire Fred Claus – Un fratello sotto l’albero sigla 711.000 spettatori (8.1%) e Un amico molto speciale 674.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.308.000 spettatori (15.1%). A seguire Natale all’improvviso è visto da 583.000 spettatori (6.6%), mentre In cammino. I sentieri dell’anima interessa 422.000 spettatori (4.7%) e Kilimangiaro 888.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 1.273.000 spettatori (11%) nella seconda parte. Su Rete4 Via col vento segna 356.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Il gattopardo totalizza 186.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Un desiderio sotto il vischio raggiunge 299.000 spettatori (3.5%) e Il Natale di Joy 340.000 spettatori (3.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 858.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 828.000 spettatori (7%). Su Rai2 Se scappo mi sposo a Natale è scelto da 709.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Jack Frost è visto da 592.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Ogni maledetto Natale interessa 343.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Un amore sotto l’albero è stato scelto da 245.000 spettatori (3.7%). Su La7 Uno strano scherzo del destino raggiunge 160.000 spettatori (1.8%)

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.396.000 (26.5%)

Ore 20:00 3.724.000 (23.6%)

TG2

Ore 13:00 1.120.000 (12.6%)

0re 20:30 1.514.000 (9.2%)

TG3

Ore 14:15 1.271.000 (14.8%)

Ore 19:00 1.911.000 (14.2%)

TG5

Ore 13:00 1.842.000 (20.7%)

Ore 20:00 3.005.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 820.000 (9.1%)

Ore 18:30 741.000 (6.2%)

TG4

Ore 11:55 231.000 (2.6%)

Ore 18:55 600.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13:30 271.000 (3%)

Ore 20:00 668.000 (4.2%)

