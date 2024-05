PIPPITEL! - SU CANALE5 “VIOLA COME IL MARE 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.1% DI SHARE E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “TUTTO PER MIO FIGLIO” INCHIODA ALL’11.9% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 7.8%, SU LA7 FORMIGLI AL 7.7% - SU RAI1 VESPA (22.4%) AMADEUS (25.5%) DAMILANO (6.5%) BERLINGUER (3.1%), GRUBER (8.2%)

Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2024, su Rai1 Tutto per mio figlio ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Viola come il Mare 2 ha incollato davanti al video 2.375.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Prey è la scelta di 791.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Red ha incollato davanti al video 1.339.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai3 lo speciale di Mario Tozzi Fuori dal Fango segna 738.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio, che ha visto intervenire per la prima volta Elly Schlein, totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori (7.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 980.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 340.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match raduna 737.000 spettatori con il 4.3%. Sul 20 Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn arriva a 301.000 spettatori (1.7%).

Su Iris Dead Man Down: Il Sapore della Vendetta raccoglie 277.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Sfida senza Regole segna 262.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium la replica di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 320.000 spettatori (2%). Su La5 Colpa delle Stelle sigla 206.000 spettatori (1.3%).

Access Prime Time

Cresce anche Don’t Forget the Lyrics.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.238.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi conquista 5.202.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.063.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 628.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.229.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.277.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.725.000 spettatori (8.4%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 626.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 388.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 605.000 spettatori (3%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 448.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 397.000 spettatori con il 2.1% (Finale: 307.000 – 1.5%).

Preserale

Blob al 6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 24.3% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.059.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.902.000 spettatori (17%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.877.000 spettatori (21.3%) dalle 19.02 alle 19.35 mentre nel segmento finale ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 419.000 spettatori (3.1%). SWAT raccoglie 558.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up sigla 307.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 501.000 spettatori con il 3%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.269.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.064.000 spettatori pari al 6% e La Gioia della Musica raccoglie 869.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 581.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 193.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 269.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 487.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mattina

I Buongiorno di Rai3 crescono in maniera esponenziale senza Fiorello.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 401.000 spettatori con il 12.5%. Il TG1 delle 8 è seguito da 987.000 spettatori con il 20.1% (TG1 Economia: 1.063.000 – 21.9%). Unomattina intrattiene 929.000 spettatori con il 20.3% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 731.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 525.000 spettatori con il 16.6% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.016.000 spettatori con il 20.7%. Mattino Cinque News raccoglie 830.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e 726.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 116.000 spettatori (2.6%).

Radio2 Social Club è visto da 258.000 spettatori (5.7%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 229.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 156.000 spettatori (3.2%) mentre Chicago Fire sigla 145.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 215.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 252.000 spettatori e il 6.1%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 601.000 spettatori pari al 16.1% e TGR Buongiorno Regione convince 726.000 spettatori pari al 15.2%. Agorà convince 267.000 spettatori con il 5.6% (Extra: 226.000 – 5.1%) mentre Re Start totalizza 194.000 spettatori pari al 4.7%.

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 117.000 spettatori (2.4%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 173.000 spettatori (3.8%). Tempesta d’Amore segna 235.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 136.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 227.000 spettatori (4.7%), di 188.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 200.000 spettatori (4.8%).

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 6.4% con il post Coppa Italia.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 760.000 spettatori (14.4%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.654.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.379.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 529.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 918.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 247.000 spettatori (4.3%). Cotto e Mangiato Menù segna 334.000 spettatori con il 4.1%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 660.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset coinvolge 813.000 spettatori con il 6.4% (Extra: 520.000 – 4%).

Su Rai3, dopo una presentazione (180.000 – 4.2%), Elisir ottiene 345.000 spettatori (6.3%) e il TG3 delle 12 informa 763..000 spettatori (9.5%). Quante Storie conquista 520.000 spettatori (4.6%) mentre Passato e Presente è seguito da 452.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 227.000 spettatori (4.3%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 653.000 spettatori (5.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 257.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 370.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Rai Sport Giro D’Italia: Prima Diretta segna 331.000 spettatori con il 2.7%.

Daytime Pomeriggio

Con l’incontro Tina-Giucas Casella Uomini e Donne supera i 2,8 milioni di spettatori e il 27% .

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.609.000 spettatori con il 12.9% nella presentazione e 1.375.000 spettatori con il 12.9%. Il Paradiso delle Signore registra 945.000 spettatori (10.6%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.230.000 – 15%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.611.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione e di 2.100.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.685.000 spettatori pari al 20.9% e Endless Love incolla davanti al video 2.538.000 spettatori con il 21.1% mentre Uomini e Donne interessa 2.857.000 spettatori con il 27.3% (Finale: 2.011.000 – 22.2%). Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.852.000 individui (20.8%) e L’Isola dei Famosi segna 1.675.000 spettatori con il 19.2%. La Promessa segna 1.664.000 spettatori (20.1%).

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.399.000 spettatori (17%) nella prima parte e a 1.344.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.332.000 e il 12.9%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (741.000 – 5.8%), Giro d’Italia: Diretta interessa 1.117.000 spettatori pari al 10.1% mentre Giro all’Arrivo segna 1.730.000 spettatori pari al 19.4%. A seguire Il Processo alla Tappa colleziona 741.000 spettatori con il 9% (Focus: 416.000 – 4.8%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 387.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 429.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e 292.000 spettatori (2.7%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 265.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 316.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 330.000 spettatori (3.8%).

L’Isola dei Famosi segna 297.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.231.000 spettatori (17.8%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 241.000 spettatori (2.4%) mentre Aspettando… Geo segna 565.000 spettatori (6.7%) e Geo conquista 980.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 830.000 spettatori con il 7.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 421.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Tagadà è visto da 400.000 spettatori (3.4%) nella presentazione e da 347.000 spettatori pari al 3.6% (#Focus a 247.000 e il 2.9%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 145.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Un’Estate per Ritrovarsi realizza un a.m. di 277.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

Italia1 bene anche in seconda serata.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 445.000 spettatori con il 7.2%. Su Canale5 dopo la breve striscia dell’Isola dei Famosi (1.050.000 – 11.4%), X-Style raccoglie 492.000 spettatori (7%) mentre TG5 Notte coinvolge 289.000 spettatori (6.2%). Su Rai2 Appresso alla Musica raccoglie 308.000 spettatori (2.6%) mentre Generazione Z è scelto da 164.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Una Spia e Mezzo segna 357.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Solo per Amore – Il Coraggio di Don Peppe Diana segna 371.000 spettatori con il 3%. TG3 Linea Notte informa 201.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Chiedo Asilo è la scelta di 139.000 spettatori (4.4%) nella prima parte. Sul Nove la replica di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 186.000 individui (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.929.000 (22.7%)

Ore 20:00 4.276.000 (23.9%)

TG2

Ore 13:00 1.635.000 (13.6%)

Ore 20:30 1.060.000 (5.4%)

TG3

Ore 14:25 1.402.000 (11.9%)

Ore 19:00 1.694.000 (12.7%)

TG5

Ore 13:00 2.739.000 (22.6%)

Ore 20:00 3.604.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.166.000 (11.7%)

Ore 18:30 477.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 356.000 (4.6%)

Ore 18:55 431.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 516.000 (4%)

Ore 20:00 1.388.000 (7.6%)