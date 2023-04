PIPPITEL! – SU CANALE5 GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTAO LA PRIMA SERATA CON IL 26.5% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI “IL CANTANTE MASCHERATO” SI FERMA AL 20.4% CON 2.2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 “QUINTA DIMENSIONE” AL 4.6% - IL DEBUTTO DI “SETTE GIORNI” SU RETE4 FERMO A UN MAGRO 2.3% - “EDEN” SU LA7 (3.5%) - AMADEUS (23.6%), “STRISCIA” (19.5%) “LE PAROLE” (7.1%). DE GREGORIO - DAVID PARENZO SU LA7 (4.3%), CONTROCORRENTE CON MARCELLO VINONUOVO (3.7%)

Sabato sera televisivo, quello di ieri 22 aprile 2023, all'insegna della consueta sfida tra Il Cantante Mascherato condotto su Rai1 da Milly Carlucci, giunto ieri alla finale della sua quarta stagione, e la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi su Canale5. Per il resto, su Rai3 è andato in onda Quinta Dimensione con Barbara Gallavotti, su Rete4 ha debuttato il nuovo programma di approfondimento Sette Giorni condotto da Elena Tambini e su La7 Licia Colò è partita verso nuove mete suggestive nel suo Eden - Un pianeta da salvare.

Da notare che Amici, che ha visto l'eliminazione di Ramon Agnelli, è terminato a mezzanotte e venti, mentre Il Cantante Mascherato, vinto dal prezzemolino di Rai1 Samuel Peron, è andato avanti fino all'una e trentasette (!).

E tuttavia, malgrado l'ora di chiusura invereconda, l'espediente non è riuscito: De Filippi ha infatti conquistato 4.038.000 spettatori con il 26.5% di share mentre Carlucci, andata in onda per quasi un'ora e venti minuti senza concorrenza, ha raccolto una media di 2.223.000 affezionati con il 20.4%.

Le curve parlano chiaro: Amici per tutta la sua durata sovrasta nettamente i mascheroni della Carlucci, tanto da ottenere in sovrapposizione il 26.5% contro il 17% del Cantante Mascherato. Oltre nove punti di distacco, insomma.

Quanto agli altri programmi, trainata da Le Parole con Massimo Gramellini su Rai3 e i suoi 1.257.000 spettatori pari al 7.1%, Barbara Gallavotti con Quinta Dimensione ha totalizzato il 4.6% con 727.000 appassionati, doppiando l'esordio di Sette Giorni su Rete4, fermo a un magro 2.3% con 386.000 individui all'ascolto, battuto anche da Eden con Licia Colò su La7 e i suoi 540.000 con il 3.5%, e dal film del 20. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Amici (Canale5): 4.038.000

Il Cantante Mascherato (Rai1): 2.223.000

F.B.I. (Rai2): 1.143.000

F.B.I. International (Rai2): 965.000

Jurassic Park III (Italia1): 812.000

Quinta Dimensione (Rai3): 727.000

Eden (La7): 540.000

Il Caso Thomas Crawford (20): 527.000

Sette Giorni (Rete4): 386.000

4 Hotel (Tv8): 359.000

Chernobyl in fuga (Nove): 324.000

In access prime time, su Rai1, Amadeus con Affari Tuoi ha segnato il 23.6%, e su Canale5 Striscia la Notizia il 19.5%. Su Rai3 Le Parole di Massimo Gramellini con il 7.1% supera Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 (4.3%), Controcorrente con Marcello Vinonuovo in sostituzione di Veronica Gentili (3-7%-3.2%) e Tg2 Post 676.000 spettatori (3.8%). Vediamo nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Il Cantante Mascherato 2.223.000 (20.4%), Anteprima Tutti in Maschera 2.838.000 (15.9%). Canale5: Amici 4.038.000 (26.5%), Buonanotte 2.022.000 (23.5%). Rai2: F.B.I. 1.143.000 (6.3%), F.B.I. International 965.000 (5.8%). Italia1: Jurassic Park III 812.000 (4.6%). Rai3: Quinta dimensione. Il futuro è già qui 727.000 (4.6%). Rete4: Sette Giorni 386.000 (2.3%), I Saluti 222.000 (1.7%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 540.000 (3.5%). Tv8: 4 Hotel 359.000 (2.1%). Nove: Chernobyl – Fuga dall’inferno 324.000 (2.1%). Canale 20: Il caso Thomas Crawford 527.000 (3.1%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.148.000 (23.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.392.000 (19.5%). Rai2: Tg2 Post 676.000 (3.8%). Italia1: N.C.I.S. 1.181.000 (6.9%). Rai3: Le Parole 1.257.000 (7.1%), presentazione 936.000 (5.7%). Rete4: Controcorrente 620.000 (3.7%) nella prima parte, 572.000 (3.2%) nella seconda. La7: In Onda 752.000 (4.3%). Tv8: 4 Ristoranti 507.000 (3%). Nove: Fratelli di Crozza 270.000 (1.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.156.000 (20.8%), L’Eredità 3.269.000 (25.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.012.000 (20.5%), Avanti un Altro! Story 2.806.000 (22.3%). Rai2: Good Sam 247.000 (2.1%) nel primo episodio, 367.000 (2.5%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 338.000 (3%), C.S.I. 542.000 (3.8%). Rai3: Tg Regione 1.805.000 (13.2%), Blob 842.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 617.000 (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 101.000 (1%), Lingo – Parole in Gioco 188.000 (1.5%). Tv8: 4 Hotel 202.000 (1.5%). Nove: Little Big Italy 182.000 (1.5%).

Seconda Serata

Rai1: Kati Fforde 504.000 (16.2%). Canale5: Tg5 Notte 1.032.000 (14.9%). Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 508.000 (3.7%), Tg2 Dossier 284.000 (2.7%). Italia1: Il re scorpione 3: la battaglia finale 363.000 (3.4%). Rai3: Tg3 Mondo 304.000 (2.8%). Rete4: Fuoco assassino 2 129.000 (1.6%). La7: TgLa7 Notte 136.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 127.000 (7.5%), Tg1 Ore 8.00 984.000 (20.7%), Unomattina in Famiglia 1.132.000 (22.7%) nella prima parte, 991.000 (22.6%) nella seconda, Buongiorno Benessere 834.000 (18.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 412.000 (16.6%), Tg5 Mattina 1.021.000 (21%), X-Style 580.000 (l’11.8%), Alla scoperta delle Highlands 462.000 (10.7%). Rai2: Radio2 Social Club 136.000 (2.7%), Per Me 145.000 (3.2%), Quasar 131.000 (3.1%). Italia1: The Goldbergs 138.000 (3%) nel primo episodio, 130.000 (3%) nel secondo, 114.000 (2.7%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 225.000 (4.5%), Mi Manda Raitre 204.000 (4.4%), Rai Parlamento Punto Europa 149.000 (3.5%). Rete4: Armiamoci e partite! 90.000 (2%). La7: Omnibus 166.000 (3.8%), Coffee Break Sabato 115.000 (2.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 804.000 (14.9%), Linea Verde Start 1.298.000 (18.1%), Linea Verde Life 2.223.000 (20.7%). Canale5: Forum 1.096.000 (16.1%). Rai2: Tg Sport a 139.000 (3%), Pizza Doc 259.000 (4.9%), Check Up 360.000 (4.3%). Italia1: Mom 148.000 (3.4%) nel primo episodio, 154.000 (3.1%) nel secondo, 133.000 (2.3%) nel terzo, Sport Mediaset 697.000 (5.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 601.000 (8.6%). Rete4: Il Segreto 163.000 (1.7%), La Signora in Giallo 443.000 (3.6%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 62.000 (1.2%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 62.000 (0.7%), Like – Tutto ciò che Piace 75.000 (0.6%).

Pomeriggio

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.602.000 (13.2%), Passaggio a Nord Ovest 942.000 (9.6%), A Sua Immagine 686.000 (7.9%) nella prima parte, 718.000 (9%) nella seconda, Tg1 885.000 (11.2%), Italia Sì 1.086.000 (13.5%) nella prima parte, 1.368.000 (15.2%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.501.000 (19.7%), Terra Amara 2.399.000 (24.6%), Verissimo 1.883.000 (23.9%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 1.844.000 (21.3%). Rai2: Vorrei dirti Che 324.000 (2.6%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 218.000 (2.2%), Bellissima Italia 282.000 (3.3%), Chloe & Theo 192.000 (2.4%).

Italia1: Freedom – Oltre il Confine 530.000 (4.5%), Deception 246.000 nel primo episodio (2.8%), 197.000 (2.5%) nel secondo, 198.000 (2.4%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.283.000 (17.4%), Tv Talk 789.000 (8.4%) , presentazione 826.000 (7.6%), Tv Talk (Extra) 674.000 (8%), Frontiere 425.000 (5.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 633.000 (5.3%), Tg4 – Diario del Giorno 264.000 (2.9%). Dynasties – L’avventura della vita 294.000 (3.6%), Il Ritorno di Colombo 388.000 (4.6%). La7: Calcio Serie A femminile Roma-Juventus 172.000 (1.7%), Josephine, Ange Gardien 70.000 (0.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.753.000 (28.5%)

20.00 - 3.798.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.380.000 (11.6%)

20.30 - 941.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.657.000 (13.5%)

19.00 - 1.317.000 (11.2%)

TG4

11.55 - 324.000 (4.8%)

18.55 - 443.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.653.000 (21.9%)

20.00 - 3.565.000 (22.5%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.027.000 (10.8%)

18.30 - 392.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 480.000 (3.6%)

20.00 - 758.000 (4.8%)

