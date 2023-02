PIPPITEL! – I PALINSESTI RIVOLUZIONATI PER LA MORTE DI COSTANZO, FAVORISCONO LA PRIMA SERATA DI RAI1: SENZA “C’È POSTA PER TE”, “TALE E QUALE SANREMO” VOLA AL 28.5% DI SHARE CON 4.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL RICORDO DEL GIORNALISTA AL 12.3% - BENE MARIO TOZZI SU RAI3 CON IL SUO SAPIENS (6.2%), MENTRE SU RETE4 “CONTROCORRENTE – UN ANNO DI GUERRA” SI È ARENATO AL 3% DI SHARE – AMADEUS CON IL 25.1% DI SHARE SUPERA “STRISCIA” (18%). GENTILI AL 3.8%. PARENZO – DE GREGORIO (4.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

tale e quale sanremo 6

Sabato sera televisivo, quello di ieri 25 febbraio 2023, ancora scosso dalla scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, evento che ha rivoluzionato i palinsesti della giornata.

Ieri, com'è ovvio, Maria De Filippi non è andata in onda con C'è posta per te, e Canale5 ha così ritrasmesso una triplice intervista a Monica Vitti, Vittorio Gassmann, Alberto Sordi andata in onda per la prima volta al Maurizio Costanzo Show nel 1999.

Mentre l'omaggio al conduttore scomparso si è fermato al 12.3%, l'assenza di De Filippi ha aiutato la concorrenza di Rai1, con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Sanremo, a totalizzare il 28.5% di share stravincendo la serata.

sapiens

Sempre in prime time, bene Mario Tozzi su Rai3 con il suo Sapiens (6.2%), mentre su Rete4 Controcorrente – Un anno di guerra si è arenato al 3% di share.

In access prime time, Amadeus svetta con il 25.1%, Striscia totalizza il 18%, mentre Veronica Gentili con Controcorrente ha segnato il 3.8% e il 3.3%, battuta da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 e il loro 4.6% di In Onda.

tale e quale sanremo 4

Al pomeriggio, il primo degli omaggi di Verissimo a Maurizio Costanzo ha invece portato il talk di Canale5 con Silvia Toffanin a conquistare il 21.6% di share.

In seconda serata su Canale5, I tre tenori, storica intervista del 1998 di Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana a Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello ha attirato 1.200.000 spettatori battendo Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo su Rai1 che ne ha divertiti 800.000.

Ma vediamo i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata:

maurizio costanzo da giovane

Prima serata

Rai1: Tale e Quale Sanremo (seconda puntata) 4.185.000 spettatori (28.5%). Canale5: In Ordine Alfabetico 1999 (in memoria di Maurizio Costanzo) 2.086.000 spettatori (12.3%). Rai2: F.B.I. 947.000 spettatori (5.2%), F.B.I. International 822.000 (4.9%). Italia1: Paddington 2 645.000 spettatori (3.8%). Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 865.000 spettatori (6.2%). Rete4: Controcorrente – Un Anno di Guerra 549.000 spettatori (3%). La7: Malice – Il sospetto 440.000 spettatori (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 390.000 spettatori (2.3%). Nove: Per un pugno di dollari 385.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time

tale e quale sanremo 7

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.732.000 spettatori (25.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.391.000 spettatori (18%). Rai2: Tg2 Post 616.000 spettatori (3.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.118.000 spettatori (5.9%). Rai3: Che Tempo Che Fa ricorda Maurizio Costanzo 1.465.000 spettatori (8%), Le Parole 1.429.000 7.6%, presentazione 1.696.000 (9%). Rete4: Controcorrente 706.000 spettatori (3.8%) nella prima parte, 620.000 spettatori (3.3%) nella seconda. La7: In Onda 876.000 spettatori (4.6%). Tv8: 4 Ristoranti 463.000 spettatori (2.5%). Nove: Fratelli di Crozza 351.000 spettatori (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.071.000 spettatori (22%), L’Eredità 4.172.000 spettatori pari (25.6%). Canale5: Avanti il Primo! Story (replica) 2.254.000 spettatori (16.9%), Avanti un Altro! Story 3.345.000 (21%). Rai2: S.W.A.T. 453.000 spettatori (2.9%), N.C.I.S. Los Angeles 594.000 spettatori (3.3%). Italia1: C.S.I. 568.000 spettatori (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.390.000 spettatori (14.1%), Che Tempo Che Fa ricorda Maurizio Costanzo 1.465.000 (8%). Rete4: Tempesta d’Amore 767.000 spettatori (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida 162.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 265.000 (1.7%). Tv8: 4 Hotel 249.000 spettatori (1.5%).

veronica gentili

Seconda Serata

tale e quale sanremo 1

Rai1: Ciao Maschio 800.000 spettatori (16%). Canale5: I Tre Tenori (in omaggio a Maurizio Costanzo) 1.200.000 spettatori (12.2%). Rai2: Tg2 Dossier 355.000 spettatori (2.6%), Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 231.000 (2.6%). Italia1: L’incredibile storia di Winter il delfino 2 226.000 spettatori (3.1%). Rai3: Tg3 Mondo 402.000 spettatori (6.3%). Rete4: Il padrino 2 305.000 spettatori (3.4%). La7: L’uomo dalla cravatta di cuoio 121.000 (1.4%).

Daytime

Mattina

maurizio costanzo 3

Rai1: Il Caffè 116.000 (6.6%), Tg1 Ore 8.00 1.026.000 (20.5%), Unomattina in Famiglia 1.430.000 spettatori (24.4%) nella prima parte, 1.234.000 (23.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.021.000 (18.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 493.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.231.000 (23.2%), X-Style 662.000 spettatori (11.4%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 469.000 (8.6%). Rai2: Radio2 Social Club 188.000 spettatori (3.3%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 169.000 (3.3%).

Italia1: Una Mamma per Amica 89.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio, 129.000 (2.4%) nel secondo, 132.000 spettatori (2.5%) nel terzo, 195.000 spettatori (2.7%) nel quarto. Rai3: Agorà Weekend 202.000 spettatori (3.6%), Mi Manda Raitre 222.000 (4%), Rai Parlamento Punto Europa 127.000 spettatori (2.5%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 3 80.000 spettatori (1.5%), Il lungo, il corto, il gatto 187.000 spettatori (3.4%). La7: Omnibus 208.000 spettatori (4.3%), Coffee Break Sabato 173.000 (3.3%).

tale e quale sanremo 3

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 1.251.000 spettatori (16.6%), Linea Verde Life 2.538.000 (20.2%). Canale5: Forum 1.326.000 spettatori (16.2%). Rai2: Campionati Mondiali di Sci 297.000 spettatori (4.6%), Check Up 400.000 (3.8%). Italia1: Sport Mediaset 689.000 spettatori (4.7%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 821.000 spettatori (9.7%). Rete4: Ieri e Oggi in Tv 312.000 spettatori (2.4%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 191.000 spettatori (2.4%), Like – Tutto ciò che Piace 171.000 (1.3%).

tale e quale

Pomeriggio

Rai1: Linea Bianca 1.827.000 spettatori (13.7%), Io e Te (intervista a Maurizio Costanzo del 2019 con Pierluigi Diaco) 1.349.000 spettatori (11.4.%), A Sua Immagine 848.000 spettatori (7.7%) nella prima parte, 902.000 (8.5%) nella seconda, Tg1 1.075.000 (10%), Italia Sì 1.639.000 (14.8%) nella prima parte, 2.110.000 spettatori (17.2%) nella seconda, presentazione 1.337.000 (12.4%). Canale5: Beautiful 2.744.000 spettatori (19.3%), Terra Amara 2.643.000 (22.4%), Verissimo 2.325.000 (21.6%) nella prima parte, 2.116.000 (17.9%) nella seconda. Rai2: Bellissima Italia 322.000 spettatori (2.4%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 276.000 (2.3%), Ti Sembra Normale? 279.000 (2.5%), Omicidi nell’Alta Società 373.000 spettatori (3.4%).

tale e quale sanremo 2

Italia1 Freedom – Oltre il confine 484.000 spettatori (3.7%), Una Mamma per Amica 261.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 288.000 (2.7%) nel secondo, 262.000 (2.3%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.658.000 spettatori (18.9%), Tv Talk 972.000 spettatori (8.6%), presentazione 1.140.000 (9.1%), Extra 797.000 (7.4%), Frontiere 535.000 spettatori (5%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 688.000 spettatori 5.2%), Tg4 – Diario del Giorno 493.000 (4.5%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 409.000 spettatori (3.8%), Colombo 442.000 spettatori 3.8%). La7: Anna and the King 353.000 spettatori (3%), Josephine, Ange Gardien 205.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 4.447.000 (30.1%)

20.00 4.556.000 (25.1%)

TG2

13.00 1.787.000 (12.9%)

20.30 978.000 (5.2%)

TG3

14.25 1.867.000 (13.9%)

tale e quale sanremo 5

19.00 1.868.000 (12.2%)

TG4

11.55 339.000 (4.1%)

18.55 613.000 (3.9%)

TG5

13.00 3.417.000 (24.3%)

20.00 4.034.000 (22%)

STUDIO APERTO

12.25 1.382.000 (12.4%)

18.30 593.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 478.000 (3.3%)

20.00 816.000 (4.5%)

maurizio costanzo 1 maurizio costanzo maurizio costanzo 2