LA MARCIA SU ROMA DEL "VECCHIO SGARBONE": “LE RIDAREMO LA DIGNITÀ DI CAPITALE” - IL CRITICO D’ARTE SI CANDIDA PER IL CAMPIDOGLIO E METTE IN PIEDI UNA CONFERENZA STAMPA SHOW A PIAZZA NAVONA CON PAOLINI CHE SI BUTTA A TERRA PER BACIARGLI LA SCARPA – “MI PRESENTO PERCHÉ SONO SGARBI. O IL CENTRODESTRA CONVERGE SU DI ME O FACCIO UNA LISTA. PRIMA PENSEREMO A MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI. POI…” – VIDEO