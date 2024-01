PIPPITEL! – SU RAI1 LA TERZA PUNTATA DI “DOC – NELLE TUE MANI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA E VOLA AL 27.5% DI SHARE CON 5.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “TERRA AMARA” CRESCE, MA RESTA AL 15.5% - SU RAI3 CUCCIARI AL 4.5% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 6.2%, SU LA7 FORMIGLI AL 5.8% - VESPA (23%), AMADEUS (25.5%), “STRISCIA” (17.1%) - GRUBER (7.6%), DAMILANO (6.2%), BERLINGUER (3.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 25 gennaio 2024 vedono, in prima serata, l'eclatante vittoria della fiction di Rai1. Il terzo appuntamento con la terza stagione di Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon conquista infatti il prime time attirando un'ottima media di 5.177.000 spettatori pari al 27.5%, in aumento rispetto a sette giorni fa. La serie turca Terra Amara, su Canale5, ha invece segnato il 15.53% pari a 2.948.000 appassionati, anch'essa in crescita rispetto alla scorsa settimana.

Su Rai3 la seconda puntata della terza stagione di Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha siglato il 4.5% di share con una media di 808.000 teste, più o meno stabile rispetto a sette giorni fa.

Per l'approfondimento, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 ha conquistato dal canto suo 938.000 individui all'ascolto con il 6.2%, mentre Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7 ne ha raccolti 869.000 pari al 5.8%, in crescita rispetto a sette giorni fa. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Doc - Nelle tue mani 3 (Rai1) - 5.177.000

Terra Amara (Canale5) - 2.948.000

Non-Stop (Italia1) - 995.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 938.000

Piazza Pulita (La7) - 869.000

Splendida Cornice (Rai3) - 808.000

Bad Boys for Life (Rai2) - 520.000

Comedy Club - Maurizio Battista (Nove) - 495.000

Quelle brave ragazze (Tv8) - 398.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno ottenuto il 23%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi il 25.5%, superando ancora una volta i cinque milioni e mezzo di spettatori. Striscia la Notizia su Canale5 ha raccolto il 17.1%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo svetta al 7.6%, Marco Damilano con II Cavallo e la Torre segna il 6.2%, Bianca Berlinguer con Prima di Domani si ferma al 3.1%, mentre Manuela Moreno con Tg2 Post sigla un magrissimo 2.5%.

Nel preserale, sempre ottimi ascolti per Marco Liorni con la sua Eredità su Rai1, che ieri ha conquistato il 23.5% e il 26.7%, mentre Paolo Bonolis con Avanti un altro! su Canale5 ha portato a casa il 17.5% e il 21.7%.

In seconda serata, su Rai2 Renzo Arbore e Gegè Telesforo con la quarta puntata di Appresso alla musica totalizzano il 3.9%. Percentuale del 4.8% di share per Monica Setta con Storie di donne al bivio, a seguire a tarda notte sempre sulla Seconda Rete.

Al mattino bene su Rai2 Fiorello con Viva Rai2! e il suo 19.2%, ed è boom per I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi che conquistano l'11.5% e il 13.3%.

