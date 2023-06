PIPPITEL! – SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.2% DI SHARE E 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ENNESIMO SPECIALE DI “PORTA A PORTA” SU BERLUSCONI SI FERMA AL 9.1%. SU CANALE5 LA SERIE “NEW AMSTERDAM” ALL’8.5% - LO SPECIALE SU ITALIA1 “C'È SOLO UN PRESIDENTE” AL 4%, SU RETE4 “ZONA BIANCA – ESTATE” AL 5.8% - GRUBER (9.3%), PALOMBA (6.5%), DAMILANO (7.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

I palinsesti televisivi di mercoledì 14 giugno 2023 sono stati, nell'arco di tutta la giornata, ampiamente caratterizzati dall'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. In prime time, l'ennesimo Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai1 si è fermato al 9.1% con 1.572.000 spettatori, battuto da Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3, che - con una puntata diffusamente incentrata sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze - ha conquistato una media di 2.136.000 affezionati pari al 14.2% di share, vincendo la serata.

Lo Speciale su Italia1 C'è solo un presidente, dedicato anch'esso a Berlusconi e precisamente alla sua avventura con il Milan, si è arrestato a 707.000 spettatori con il 4.0% di share, mentre il programma Zona Bianca - Estate, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 è cresciuto fino a totalizzare il 5.8% con 744.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Chi l'ha visto? (Rai3) - 2.136.000

2) Speciale Porta a Porta (Rai1) - 1.572.000

3) New Amsterdam (Canale5) - 1.326.000

4) The Good Doctor (Rai2) - 1.112.000

5) Calcio - Paesi Bassi-Croazia (Tv8) - 954.000

6) Zona Bianca - Estate (Rete4) - 744.000

7) C'è solo un presidente (Italia1) - 707.000

8) Atlantide Album (La7) - 524.000

9) Pallacanestro - Armani Milano- Virtus Bologna (Nove) - 281.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano 3.632.000 spettatori con il 20.3%, ed è record per Un posto al sole su Rai3 con i suoi 2.057.000 spettatori pari al 10.8%. Per l'approfondimento, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 sigla il 9.3% con 1.763.000 spettatori, Stasera Italia con Barbara Palombelli su Rete4 il 4.9% e il 6.5%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 7.4% con 1.333.000 individui all'ascolto e Tg2 Post il 5.8% con 1.106.000.

In seconda serata su Rai3, exploit di Mixer - Vent'anni di Televisione su Rai3: il programma di Giovanni Minoli ha conquistato una media di 782.000 spettatori con il 7.7% di share. Ottimi riscontri anche per Tg3 - Linea Notte che, trainato da Chi l'ha visto?, ha segnato 654.000 spettatori con il 10.7%.

In fascia mattutina, bene su Rai1 Storie Italiane con Eleonora Daniele che supera il 20% in entrambe le parti, mentre al pomeriggio è stato ovviamente dato ampio spazio ai funerali di Silvio Berlusconi sia sui canali Rai sia su quelli Mediaset. Nel dettaglio: su Rai1 le esequie di Stato dell'ex presidente del Consiglio hanno raccolto il 18.3%, su RaiNews lo 0.4%, su Canale5 il 21.9%, su Rete4 il 5.2%, su Italia1 il 3%, su La7 il 2.4%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Speciale Porta a Porta – L’Addio a Berlusconi 1.572.000 (9.1%). Canale5: New Amsterdam 1.326.000 (8.5%). Rai2: The Good Doctor 6 1.112.000 (6.4%). Italia1: C’è solo un Presidente 707.000 (4%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.136.000 (14.2%), presentazione 2.241.000 (11.8%). Rete4: Zona Bianca 744.000 (5.8%). La7: Atlantide Album 525.000 (4%). Tv8: Calcio (Nations League) Olanda-Croazia 954.000 (5.5%). Nove: Basket Playoff Armani Milano – Virtus Bologna 281.000 (1.5%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.632.000 (20.3%). Rai2: Tg2 Post 1.106.000 (5.8%). Italia1: Una Mamma per Amica 469.000 (2.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.333.000 (7.4%), Un Posto al Sole 2.057.000 (10.8%). Rete4: Stasera Italia 895.000 (4.9%) nella prima parte, 1.243.000 (6.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.763.000 (9.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.806.000 (25%), L’Eredità 3.897.000 (27.8%). Canale5: Rosamunde Pilcher: Come Stregata1.051.000 (8.8%). Rai2: Hawaii Five O 520.000 (4%), NCIS 821.000 (5%). Italia1: Una Mamma per Amica 233.000 (1.5%). Rai3: Tgr 2.168.000 (14.7%), Blob 827.000 (5%), Via dei Matti N 0 783.000 (4.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 816.000 (4.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 211.000 (2%), Lingo – Parole in Gioco 336.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 325.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 495.000 (3.3%).

Seconda Serata

Rai1: Mixer Vent’Anni di Televisione 782.000 (7.7%), Overland 19 266.000 (5.1%). Canale5: Tg5 Notte 430.000 (8%). Rai2: Digitalworld 306.000 (2.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 654.000 (10.7%). Italia1: Il Mio Amico Nanuk 209.000 (2.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 143.000 (5%), presentazione: 197.000 (4.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 258.000 (10.6%), Tg1 Ore 7.00 451.000 (12.7%), TgUnoMattina 662.000 (15.5%), Tg1 Ore 8.00 928.000 (19.5%), Storie Italiane (prima parte) 819.000 (20.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 555.000 (18.8%), Tg5 Mattina 973.000 (20.5%). Speciale Mattino Cinque News 909.000 (16.8%). Rete4: Speciale Mattino Cinque News 185.000 (3.4%). Rai2: Un Ciclone in Convento 61.000 (1.5%), Gli Italians 77.000 (1.6%), Radio 2 Social Club 238.000 (5.8%), Speciale TG2 Berlusconi 170.000 (4.2%).

Italia1: Una Mamma per Amica 77.000 (1.8%) nel primo episodio, 120.000 (3.1%), nel secondo, 121.000 (2.8%), nel terzo. Rai3: Buongiorno Italia 464.000 (13.2%), Tgr Buongiorno Regione 627.000 (13.9%), Agorà (presentazione) 270.000 (5.7%), Agorà 269.000 (6.3%), Agorà Extra 178.000 (4.5%), Elisir – A Gentile Richiesta 154.000 (3.9%). La7: Omnibus (News) 132.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 194.000 (4.4%), Coffee Break 175.000 (4.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.217.000 (20.3%), Camper 1.475.000 (13.5%). Rai2: I Fatti Vostri 457.000 (7.9%) nella prima parte, 976.000 (10.3%) nella seconda. Italia1: Una Mamma per Amica 159.000 (2.5%), Sport Mediaset 631.000 (5.1%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 691.000 (9%), Quante Storie 626.000 (5.5%), Passato e Presente 622.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira 243.000 (4.8%), L’Aria che Tira (Oggi) 328.000 (3.4%). Tv8: 4 Hotel394.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: La Vita in Diretta 2.311.000 (25.5%), presentazione 1.697.000 (19.9%). Rai2: Ore 14 597.000 (4.9%), Squadra Speciale Cobra 11 362.000 (3.5%), Speciale Tg2 – L’Addio a Silvio Berlusconi 205.000 (2.3%). Rai3: Tgr 1.750.000 (13.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 155.000 (1.4%), Geo Magazine 921.000 (9.6%). La7: C’era una volta il Novecento 186.000 (2.1%). Tv8: Sotto il Sole dell’Amore 208.000 (2.1%), La Perla del Paradiso 268.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.814.000 (22.1%)

20.00 - 4.410.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.612.000 (13.6%)

20.30 - 1.461.000 (8%)

TG3

14.25 - 945.000 (7.7%)

19.00 - 1.655.000 (13.2%)

TG4

18.20 652.000 (5.7%)

TG5

13.00 - 2.686.000 (22.4%)

20.00 - 3.322.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 963.000 (9.9%)

18.30 - 514.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 454.000 (3.6%)

20.00 - 1.074.000 (6.2%)

