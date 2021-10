PIPPITEL! - SU RAI1 “FINO ALL’ULTIMO BATTITO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.6% E OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 LA PRIMA TV DI “FAST & FURIOUS – HOBBS E SHAW” FRENA AL 10.8%. SU ITALIA 1 “CHIEDIMI SE SONO FELICE” AL 4.2%. SU RAI3 “LUI È PEGGIO DI ME” CHIUDE CON UN MISERO 4%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.4%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 6.1%. SU TV8 LA PARTITA NAPOLI-LEGIA VARSAVIA AL 5% - AMADEUS (20.1%), “STRISCIA” (15.2%), PALOMBA (4.5%), GRUBER (6.9%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

fino all’ultimo battito

Nella serata di ieri, giovedì 21 ottobre 2021, su Rai1 Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 4.177.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 la prima tv di Fast & Furious – Hobbs e Shaw ha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Marta – Il Delitto della Sapienza ha interessato 589.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono felice ha intrattenuto 914.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 852 .000 spettatori pari ad uno share del 4%.

fast & furious – hobbs e shaw

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.058.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.013.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Legia Varsavia segna 1.152.000 spettatori con il 5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 459.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Criminal registra 259.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris Arma Letale 3 segna 332.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 Che Pasticcio, Bridget Jones segna 347.000 spettatori con l’1.6%. Su Sky Uno X Factor ha ottenuto 517.000 spettatori con il 2.4% (622.000 spettatori considerando +1, repliche e on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

fino all’ultimo battito 6

Un Posto al Sole batte i talk di informazione.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.863.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.678.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 847.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.152.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.323.000 spettatori (5.8%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.693.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.039.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 838.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.658.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Uefa Europa League ha ottenuto 328.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 391.000 spettatori e l’1.7%.

napoli legia varsavia 3

Preserale

L’ultima di Un Milione di Piccole Cose peggio del solito.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.038.000 spettatori (20.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.301.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.419.000 spettatori (16.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.464.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 265.000 spettatori (1.6%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 686.000 spettatori (3.3%).

fino all’ultimo battito 5

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 517.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 610.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.672.000 spettatori con il 13.7%. Blob segna 1.158.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 865.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 159.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 183.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 255.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 174.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Bene Barbarossa che arriva al 5.5%.

chiedimi se sono felice 5

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 585.000 telespettatori con l’11.7%, nella lunga presentazione, e a 910.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 833.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 914.000 spettatori con il 17.8%, nella prima parte, e 797.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte (I Saluti: 770.000 – 15.4%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 277.000 spettatori con il 5.5%.

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 188.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 784.000 spettatori con il 14.1%. Agorà convince 401.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione: 427.000 – 7.6%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 323.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 94.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 120.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 183.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 182.000 spettatori pari al 3.8%.

fino all’ultimo battito 3

Daytime Mezzogiorno

Forum supera il 19%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 891.000 spettatori con il 14.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.645.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.544.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 452.000 spettatori (6.9%), nella prima parte, e 770.000 spettatori (7.7%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 237.000 spettatori con il 3.1%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 703.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 902.000 spettatori con il 6.6% (Extra: 663.000 – 4.9%).

fast & furious – hobbs e shaw 4

Su Rai3 Elisir segna 442.000 spettatori con il 7.3% (presentazione: 258.000 – 5.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 892.000 spettatori (10.1%). Quante Storie ha raccolto 741.000 spettatori (6.1%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 635.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 168.000 spettatori con il 2.7%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 194.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 552.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 325.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 452.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 10.3%.

fino all’ultimo battito 2

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.608.000 spettatori pari al 13% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.817.000 spettatori con il 17.9%. Dopo il TG1 Economia (1.401.000 – 14.5%), Vita in Diretta ha raccolto 1.664.000 spettatori (16.7%), nella presentazione dalle 17.08 alle 17.36, e 2.034.000 spettatori (18%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.449.000 spettatori con il 17.8%. Una Vita ha convinto 2.486.000 spettatori con il 18.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.629.000 spettatori con il 22.7% (finale: 2.028.000 – 19.6%). Il daytime di Amici ha interessato 1.752.000 spettatori con il 17.6%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.721.000 spettatori con il 17.9%.

panariello giallini

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.594.000 spettatori pari al 16.1% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.457.000 spettatori con il 14.1%, nella presentazione in onda dalle 17.36 alle 17.45, e 1.715.000 spettatori con il 15.2% (Saluti: 1.713.000 – 13.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 633.000 spettatori con il 4.9%. Detto Fatto ha ottenuto 457.000 spettatori con il 4.4%. Voglio Essere un Mago segna 223.000 spettatori e il 2.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 731.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 730.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio, e 607.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. Young Sheldon ha raccolto 437.000 spettatori (3.9%).

fino all’ultimo battito 4

Mom ha appassionato 315.000 spettatori con il 3.2%. Superstore segna 222.000 spettatori (2.1%). Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 203.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.637.000 spettatori con il 18.9%. #Maestri ha coinvolto 392.000 spettatori pari al 3.6%. Aspettando Geo… ha raccolto 619.000 spettatori con il 6.3%. Geo ha registrato 1.232.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 759.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 preceduto da una presentazione (342.000 – 2.6%), Tagadà interessato 359.000 spettatori (share del 3.2%). Tagadoc ha raccolto 150.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Amore on the Road raggiunge 211.000 spettatori con il 2.1%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 87.000 spettatori con lo 0.8%.

formigli piazzapulita 2

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 751.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 463.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 187.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Blob segna 359.000 spettatori e il 2.8%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 251.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 il film La Leggenda di Al, John e Jack è visto da 413.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 168.000 spettatori con il 4.5% di share.

Telegiornali

fino all’ultimo battito 6

TG1

Ore 13.30 3.048.000 (22.2%)

Ore 20.00 5.036.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.00 1.738.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.182.000 (5%)

TG3

Ore 14.25 1.614.000 (12.3%)

Ore 19.00 2.063.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 2.770.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.009.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.247.000 (11.5%)

Ore 18.30 665.000 (5%)

TG4

fast & furious – hobbs e shaw 3

Ore 12.00 286.000 (3.2%)

Ore 18.55 698.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 577.000 (4.2%)

fino all’ultimo battito 5

Ore 20.00 1.061.000 (4.8%)

dritto e rovescio dritto e rovescio

fino all’ultimo battito 2 fast & furious – hobbs e shaw 1 chiedimi se sono felice 2 napoli legia varsavia 2 chiedimi se sono felice fino all’ultimo battito 4