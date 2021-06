PIPPITEL! - SU RAI1 LA PARTITA INAUGURALE DI EURO 2020 TURCHIA-ITALIA FA IL BOTTO E INCOLLA ALLO SCHERMO IL 12.749.000 SPETTATORI PARI AL 50.7% DI SHARE - SU SKYSPORT IL MATCH VIENE SEGUITO DA 1.508.000 SPETTATORI (6%) – GLI ALTRI CANALI, CANNIBALIZZATI DALL’INCONTRO, DEVONO ACCONTENTARSI DELLE BRICIOLE: SU CANALE5 “UNA FOLLE PASSIONE” (5.5%), SU RETE4 “QUARTO GRADO – LE STORIE” (8.7%) – “STRISCIA” (8.5%), GRUBER (4.7%), PALOMBA (4.1%) – FUGA DA RAI1 DOPO LA PARTITA: “NOTTI EUROPEE” NON VA OLTRE IL 15.9%

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, venerdì 11 giugno 2021, su Rai1 la partita inaugurale di Euro 2020 Turchia-Italia ha conquistato 12.749.000 spettatori pari al 50.7% di share (primo tempo: 12.709.000 – 50.6%, secondo tempo: 12.787.000 – 50.9%), mentre pre e post partita – dalle 20:28 alle 23:11 – 8.129.000 spettatori pari al 36.4%. Su Canale5 Una folle passione ha incollato davanti al video 1.166.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai2 Stai lontana da mia figlia ha interessato 753.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo ha raccolto 702.000 spettatori pari al 3%. Su Rai3 Sissi – Destino di un’imperatrice è seguito da 891.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.572.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live – Best Of ha registrato 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 241.000 spettatori (1%).

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 360.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris L’esorcista sigla 270.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Il Giovane Montalbano arriva a 443.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Fuori Menù intrattiene 100.000 spettatori (0.4%). Su SkySport Turchia-Italia è vista da 1.508.000 spettatori (6%).

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 2.077.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 565.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 C.S.I. conquista 690.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.285.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 900.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 936.000 (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.096.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 186.000 spettatori pari allo 0.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.682.000 spettatori pari al 22.1%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.662.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.249.000 spettatori (11.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.025.000 spettatori con il 14%. Su Rai2 gli S.W.A.T. ha raccolto 544.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Los Angeles 960.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 429.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.348.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob segna 981.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 763.000 spettatori (4.3%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 138.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 150.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 254.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 190.000 spettatori pari all’1.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 572.000 spettatori (13.2%), mentre Unomattina è visto da 873.000 spettatori (16.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 827.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 612.000 spettatori con il 17.2% e Tg5 Mattina 1.080.000 spettatori con il 19.3%; Mattino Cinque ha raccolto 900.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte e 865.000 spettatori pari al 18.6% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 723.000 e il 15.4%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 204.000 spettatori (4.1%), mentre Tg2 Italia convince 145.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 97.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Agorà convince 353.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire Mi Manda Raitre segna 177.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Distretto di Polizia 6 ha raccolto 106.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 196.000 spettatori (3.8%) e Coffee Break di 168.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 37.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.017.000 spettatori (18.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.727.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.096.000 spettatori con il 14.4%. Su Rai2 L’isola di Jersey segna 354.000 spettatori (4.3%). A seguire, dopo il tg, Dribbling Europei raccoglie 675.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 Bones è seguito da 148.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.020.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Elisir è seguito da 359.000 spettatori (6.1%); il Tg3 delle 12:00 informa 959.000 spettatori (11.7%);

Quante Storie conquista 721.000 spettatori (5.9%); Passato e Presente arriva a 670.000 spettatori (4.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 191.000 spettatori con l’1.8%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 248.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 424.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.613.000 spettatori (13.4%); Il Paradiso delle Signore in replica ha raccolto 1.290.000 spettatori (13.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.060.000 spettatori con il 21.8% (presentazione a 1.693.000 e il 20%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.547.000 spettatori (18%), Una Vita 2.487.000 spettatori (18.9%), Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.938.000 spettatori (16.9%) e Love Is In The Air 1.551.000 spettatori (16.5%). A seguire Cantina Water – Segreto di famiglia ha fatto compagnia a 874.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistato 289.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 405.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio; Veleni e bugie è visto da 388.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 607.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 667.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio. A seguire American Dad! ha conquistato 479.000 spettatori (4.2%), Big Bang Theory 362.000 spettatori (3.5%) e The Goldbergs 243.000 spettatori (2.7%), mentre Will & Grace arriva a 204.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.683.000 spettatori (19.4%); Ho Sposato uno Sbirro 2 è seguito da 388.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 448.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio; Geo Magazine interessa 740.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 692.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà è visto da 350.000 spettatori (3.3%) e Tagadoc da 193.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.767.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Canale5 Vizi di famiglia ha totalizzato una media di 425.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai2 Belve segna 586.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Role Models è visto da 288.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Da quel Giorno interessa 559.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Motive è stato scelto da 375.000 spettatori (8.1%). Su La7 TgLa7 informa 82.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Shall We Dance? conquista 166.000 spettatori (1.8%). Sul Nove La Confessione conquista 229.000 spettatori pari all’1.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.340.000 (23.4%)

Ore 20.00 4.912.000 (26.6%)

TG2

Ore 13.00 1.491.000 (11.4%)

Ore 20.30 1.026.000 (4.7%)

TG3

Ore 14.25 1.642.000 (12.7%)

Ore 19.00 1.700.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.606.000 (19.6%)

Ore 20.00 3.031.000 (15.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.299.000 (12.3%)

Ore 18.30 545.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 334.000 (4.1%)

Ore 18.55 530.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 510.000 (3.6%)

Ore 20.00 996.000 (5.2%)

